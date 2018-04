Klaus Iohannis, despre „așa zisele” stenograme ale convorbirii cu Viorica Dăncilă: Arată mai degrabă ce și-ar fi dorit PSD-iștii să se fi discutat

„Arată mai degrabă ce și-ar fi dorit PSD-iștii să se fi discutat decât ce s-a discutat”, a declarat Iohannis, care efectuează o vizită în Bacău.Reacția sa vine după ce Antena 3 a prezentat, fără a atribui nicio sursă, o presupusă stenogramă a unei convorbiri telefonice dintre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, legată de propunerea de mediere a președintelui între Guvern și Banca Națională.Aceste „stenograme” ale Antenei 3 îi atribuie un ton foarte ferm lui Viorica Dăncilă, față de un Klaus Iohannis defensiv.Iată mai jos câteva paragrafe, publicate de dcnews.ro:„Viorica Dăncilă: Plec în Israel. Oricum, joi vin doar eu la Palatul Cotroceni pentru că nu există niciun conflict cu BNR, nu accept altfel. Nu e cazul să vină altcineva din cadrul Guvernului. Vin doar eu într-o zi și vorbim.Klaus Iohannis: Am anunțat deja această întâlnire. Lăsați-i să vină măcar pe Eugen Teodorovici sau pe vicepremierul Viorel Ștefan.Viorica Dăncilă: Nu, nu vine nimeni în afară de mine.Klaus Iohannis: Și eu ce fac acum? ”Tot miercuri seara, Mihai Gâdea a prezentat drept reală o scrisoare atribuită unei judecătoare din Sălaj, care ar fi reclamat către Guvern formarea ilegală a unei echipe mixte procuror-judecător-SRI. Mihai Gâdea a susținut că are „originalul” scrisorii, pe care a prezentat-o ca fiind „foarte, foarte tare”, „absolut devastatoare”.În realitate, judecătoarea Maria-Cristina Ștef de la Tribunalul Sălaj depusese săptămâna trecută o plângere penală pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în cazul acestei scrisori, după cum a precizat Parchetul Sălaj.