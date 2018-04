​Scrisoarea prezentată de Mihai Gâdea ca fiind „absolut devastatoare” pentru „statul paralel” pare un fals grosolan / Judecătoarea Maria-Cristina Ștef depusese plângere penală pentru fals în înscrisuri încă de săptămâna trecută

Această presupusă scrisoare a fost prezentată de Mihai Gâdea la emisiunea sa, Sinteza Zilei , ca „Breaking News”.„O scrisoare cu informații de o gravitate aparte”, a susținut Mihai Gâdea, vorbind despre protocolul încheiat între SRI și Parchetul General.„Eu ceva mai grav de atât nu am citit cred niciodată pe un caz punctual”, a continuat Gâdea, după care a prezentat pe ecran o scrisoare fără antet, adresată Guvernului României.„E foarte, foarte tare, e absolut devastatoare”, a clamat el, după care a întrebat regia dacă a șters datele personale din scrisoare,Judecătoarea depusese însă plângere penală pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată încă din 20 aprilie, după cum arată un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj publicat joi.„La data de 20.04.2018, doamna judecător Ştef Maria-Cristina de la Tribunalul Sălaj a formulat o plângere penală faţă de autori necunoscuţi, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. 1 C.p. Din cuprinsul plângerii rezultă că autori necunoscuţi au formulat un memoriu în numele dânsei, contrafăcându-i semnătura”, se arată în acest comunicat.Acest „memoriu” a fost înregistrat la mai multe instituţii publice, printre care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Senatul României, Guvernul României şi Serviciul Român de Informaţii, iar în prezent, în dosarul penal nr. 92/P/2018, se fac cercetări pentru identificarea autorilor falsului, arată Parchetul Sălaj, care precizează că „şi-a desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea conform legilor în vigoare, inclusiv în ce priveşte relaţiile cu alte instituţii ale statului, cele descrise în cuprinsul memoriului fiind nereale”.Ce a prezentat Mihai Gâdea ca fiind real din această scrisoare reclamată de judecătoare ca fiind falsă:„La nivelul Tribunalului Sălaj, în virtutea colaborării dintre instanță, Parchet și Serviciul Român de Informații, anumite dosare cu infracțiuni grave sunt scoase din tribunal și prezentate la Serviciul Român de Informații. În cadrul instituției funcționează comitetul mixt, format din procurorii Dan Bubuig și Crin Bologa, doamna judecător Claudia Tomșa și dl.col. Marius Noje, șeful S.J Sălaj (uneori participă și Laurențiu Butiri, șeful A.J.F.P. Sălaj). Comitetul mixt analizează dosarele cu infracțiuni grave, subsecvent propunându-se soluțiile care trebuie date. La nivelul judecătorilor secției penale hotărârile sunt aduse la cunoștință de doamna judecător Claudia Tomșa”.„Întrucât în ultima perioadă în spațiul public și presă sunt realizate afirmații grave privind legalitatea acestei colaborări instituționale, am apreciat necesar să vă sesisez pentru a exprima un punct de vedere avizat, de care să ne putem servi în cazul apariției unor neplăceri din partea justițiabililor sau a avocaților din dosarele cu infracțiuni grave (...). Vă rog să lămuriți dacă transportul dosarelor la sediul S.J. Sălaj respectă dispozițiile Legii 303/2004 și 304/2004”.Până la ora publicării acestei știri Antena 3 nu a rectificat informația.