Sevil Shhaideh a plecat de la DNA după aproximativ trei ore de audieri în dosarul "Belina"

Hotnews.ro a arătat, într-un articol publicat în luna iunie 2017, traseul insulei Belina și al brațului Pavel din proprietatea statului în proprietatea unor firme: Apele Române - Consiliul Județean Teleorman - firma Tel Drum - firma Trident 51 SRL (controlată în prezent de Ștefan Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea) - și din nou Tel Drum.

Sevil Shhaideh, în prezent consilier de stat, a plecat de la DNA după ora 18.00, fără a face vreo declaraţie. De altfel, ea a refuzat să le răspundă jurnaliştilor şi la momentul sosirii la DNA.Sevil Shhaideh este cercetată de DNA în dosarul Belina, alături de preşedintele PSD Liviu Dragnea şi de Rovana Plumb.Din cauza implicării în acest dosar, în 12 octombrie 2017, Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb au demisionat din funcţiile de ministru al Dezvoltării, respectiv ministru al Fondurilor Europene, într-o şedinţă a Comitetului Executiv al PSD.Shhaideh a mai fost la DNA în 17 ianuarie , când i-a fost înmânată expertiza în acest dosar."Această expertiză are nişte obiective, le vom analiza. Nu pot să ma pronunţ ce conţine această expertiză. Este o procedură, sunt obligată să mă prezint la DNA, am venit, am preluat această expertiză şi o să mă pronunţ asupra ei", declara fostul vicepremier la ieşirea de la DNA.Potrivit ordonanţei întocmite de procurori, în anul 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel (cu suprafaţă de 278,78 hectare, respectiv 45 hectare), situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate au fost adoptate H.G. 943/2013, act cu caracter individual şi HG 858/2013, act cu caracter normativ, acte prin care au fost încălcate prevederi din: Constituţiei României, Legea apelor 107/1996, Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, O.U.G. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", Legea 115/1999 a responsabilităţii ministeriale, Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.Totodată, au fost făcute notări în cărţile funciare ale celor două imobile (insula Belina şi braţul Pavel) cu încălcarea dispoziţiilor din Codul Civil, pentru a ascunde titularul dreptului de închiriere şi pentru a facilita adoptarea hotărârilor de guvern menţionate.