Liviu Iolu, fost purtător de cuvânt al Guvernului, despre memorandumul privind mutarea Ambasadei României la Ierusalim: Acest tip de documente se discută la "confidențiale", cum de a vorbit Dragnea despre el?

"Întrebat despre memorandumul prin care România decide să mute ambasada din Israel la Ierusalim, purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus că "nu a văzut" un asemenea document.Știu procedurile, de obicei acest tip de document se discută în ședința de Guvern la "confidențiale". Asta înseamnă că are un caracter secret deocamdată.Însă dacă memorandumul are regim "confidențial" cum de domnul Dragnea îl știa? Și cum de a vorbit despre el? Cineva încalcă orice regulă și, mai devreme sau mai târziu va trebui să plătească", a scris Liviu Iolu pe Facebook.Reamintim că Liviu Dragnea a vorbit joi, la Antena 3, în termeni pozitivi despre mutarea ambasadei. "Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea ambasadei. Poate părea puțin important, dar are o valoare simbolică uriașă, pentru un stat care are o influență nemaipomenit de mare în lume, în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administrația americană", a spus liderul PSD.Cu o zi în urmă, după apariția pe G4media.ro a unor informații pe tema mutării ambasadei, Nelu Barbu a fost întrebat de existența memorandumului. Acesta a raspuns: Eu nu am văzut un memorandum de acest gen şi nu am de făcut niciun comentariu pe acest subiect.