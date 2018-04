Dana Raduta Matache: Ambasada României în Siria a avut relații apropiate cu Siria/ România a fost rugată de țări ca Franța să le reprezinte interesele.

Dana Raduta Matache- fost Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe- spune că Ambasada României în Siria a fost acreditata înainte de războiul civil și a avut relații apropiate cu Siria, iar, pe măsură ce alte ambasade părăseau Damascul, România a fost rugată de țări că Franța să le reprezinte interesele.”Noi considerăm că am făcut bine că am menținut ambasada pentru că am putut acordă sprijin pentru repatrieri și pentru că am fost una din țările care a avut informații extraordinar de bune și nesubiective. În condiții de război, primul care moare este adevărul.”, a declarat Dana Raduta Matache, in cadrul conferintei The ABC of Diplomacy un eveniment organizat de ASSP- Asociația Studenților de la Științe Politice.