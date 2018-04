​​VIDEO Klaus Iohannis, la ceremonia de decorare a unor medici şi spitale: Sunt spitale care, în ciuda greutăţilor cu care se confruntă sistemul sanitar, reuşesc, prin efortul cadrelor medicale, să ofere servicii de calitate

"Pentru noi, românii, 2018 este un moment de mare însemnătate, în care celebrăm trecutul şi vorbim despre viitor, despre viziune, despre cum va arăta România peste 100 de ani. Tocmai de aceea, Centenarul Marii Uniri reprezintă cel mai potrivit prilej pentru a acorda Ordinul «Meritul Sanitar» spitalelor care împlinesc un număr semnificativ de ani de la înfiinţare, ani în care s-au remarcat prin rezultatele obţinute în perfecţionarea actului medical. Mă bucur că această recunoaştere are loc în perioada în care marcăm şi Ziua Mondială a Sănătăţii", a spus Iohannis în cadrul ceremoniei.El a continuat, spunând că există medici de excepţie, care au făcut cunoscută România peste hotare, în prezent fiind spitale care le poartă numele în semne de recunoaştere a meritelor lor, dar sunt şi spitale care, cu toate că sistemul de sănătate are probleme, fac faţă greutăţilor şi oferă servicii de calitate datorită efortului medicilor."Când evocăm trecutul, ne gândim la medici de excepţie, care au făcut cunoscut numele ţării noastre peste hotare, la promotori ai unor specialităţi medicale precum urologia sau chirurgia plastică şi reconstructivă, la spitale care le poartă numele în semn de profundă consideraţie şi recunoaştere a meritelor lor. Ne referim, totodată, la spitale care, în pofida greutăţilor cu care se confruntă sistemul de sănătate din România, au reuşit de-a lungul deceniilor de existenţă şi reuşesc şi în continuare, prin devotamentul şi efortul cadrelor medicale şi echipelor de management, să ofere servicii de calitate tuturor românilor", a declarat Iohannis.Şeful statului a mai spus că medicii tineri au datoria de a duce mai departe numele predecesorilor lor, precum şi reputaţia spitalelor în care s-au format şi a subliniat că sunt necesare măsur concrete pentru rezolvarea "problemelor cronice ale sistemului"."Când vorbim despre viitor, vorbim despre tineri medici, cărora le revine datoria de a duce mai departe numele predecesorilor lor şi reputaţia spitalelor în care s-au format, dar şi despre proiectele şi obiectivele pe care ni le-am asumat în plan extern. Viitorul înseamnă acces universal la actul medical şi un nou concept bazat pe prevenţie, medicină personalizată, inovare şi sustenabilitate. Pentru atingerea acestor obiective, este nevoie rapid de măsuri concrete pentru a rezolva problemele cronice ale sistemului sanitar românesc", a spus Klaus Iohannis.Preşedintele li s-a adresat cadrelor medicale, spunându-le că sunt exemple de profesionalism, dăruire şi efort."Cu medici de excepţie, cu echipe de management animate de determinare şi abnegaţie, precum cele din care faceţi parte şi dumneavoastră, vom avea spitale în care să păşim cu încredere! Sunteţi exemple de profesionalism, responsabilitate, dăruire şi efort continuu în slujba unei cauze nobile, aceea de a avea grijă de sănătatea noastră, a tuturor. Am certitudinea că veţi contribui la acea schimbare a sistemului medical românesc pe care ne-o dorim cu toţii! Vă felicit şi vă mulţumesc!", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.