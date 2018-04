Sinaia: Încă doi elevi au ajuns la spital după accidentul rutier produs de eleva de liceu care are permis de câteva zile

Alţi doi elevi de la Colegiul "Mihail Cantacuzino" din Sinaia au ajuns la spital după ce au fost implicaţi în accidentul provocat de o tânără de 18 ani, elevă a unităţii, care a mers la şcoală cu maşina personală şi a intrat într-un grup de copii.Potrivit purtătorului de cuvânt al IJP Prahova, Marian Popescu, patru dintre răniţi au contuzii, în schimb al cincilea, care a şi rămas internat, are fractură de os maxilar, fractură de ram mandibular şi o contuzie la genunchi.Într-un comunicat dat publicităţii de conducerea unităţii de învăţământ se arată că elevii loviţi de maşina condusă de tânără coborâseră din autobuz în momentul impactului.Totodată, conducerea liceului precizează că tânăra nu avea voie să intre cu maşina pe aleea pe care s-a produs accidentul, accesul în acea zonă fiind permis doar autovehiculelor cadrelor didactice, ambulanţei, Poliţiei, Jandarmeriei, salubrizării şi altor servicii specifice, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii şcolare."Accidentul s-a întâmplat cu 15 minute înainte de începerea programului. Un elev m-a anunţat. Ne-am deplasat imediat la locul accidentului. Am acordat primul ajutor şi am sunat la 112 şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean, conform procedurii. După venirea ambulanţei, doi dintre copii au fost trimişi la Ploieşti, la Spitalul Judeţean. I-am însoţit, deoarece unul dintre ei era minor. Am păstrat legătura în permanenţă cu părinţii victimelor, situaţia nu este una foarte gravă, dar este, desigur, una neplăcută. Toţi cei şase copii sunt victime ale aceluiaşi accident", a declarat directorul colegiului, Aurora Arieşan.Potrivit reprezentanţilor şcolii, tânăra nu este rănită, dar a intrat în stare de şoc. Aceasta îşi obţinuse carnetul de conducere săptămâna trecută, marţi.