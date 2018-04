Kovesi îl contrazice pe Morar: Protocolul cu SRI s-a aplicat și sub conducerea lui, există dovezi scrise

Laura Codruța Kovesi a spus marți la Europa FM că protocolul de cooperate a DNA cu SRI s-a aplicat și atunci când Daniel Morar a condus Direcția Națională Anticorupție, declarație venită după ce Morar a susținut că DNA nu a aplicat sub conducerea lui protocolul încheiat cu Serviciul de Informații.

„Cu aprobarea dlui Morar, protocolul a fost multiplicat și toti procurorii din subordine au primit copii. Exista dovezi scrise că acest protocol s-a aplicat, iar Daniel Morar, în calitate de procuror general, nu a denunțat niciodată acest protocol, ca fiind ilegal”, a declarat Kovesi.





Procurorul șef al DNA a explicat că, atunci când a fost întocmit protocolul cu SRI, s-a constituit un grup de lucru, din care au făcut parte procurori din mai multe structuri:

„A fost, inițial, întocmit un proiect de protocol, s-au făcut observații și modificări pe marginea lui. Apoi, cu aprobarea lui Daniel Morar, acest protocol a fost multiplicat și mii de magistrați l-au aplicat ani de zile. Nimeni, nici Daniel Morar, nu a denunțat că ar fi fost ceva ilegal în acest protocol.”





Daniel Morar, judecător constituțional și fost sef al DNA, a susținut că în perioada în care a condus Direcția Anticorupție nu a fost aplicat protocolul de colaborare încheiat între Parchetul General și SRI.„La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror șef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ și SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat și care a apărut în spațiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuție telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruța Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condițiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziții sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată și că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii DNA și nici eu nu vom respecta și nu vom aplica acest protocol”, afirmă Daniel Morar, într-un interviu acordat Sorinei Matei și publicat pe blogul acesteia Acesta spune ca nu a adus la cunoștința procurorilor din DNA acest document, „dispunând doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul instituției”.