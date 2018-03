Miron Cozma despre dosarul Mineriada: Intenţia e ca acest proces să dureze cel puţin 20 de ani sau poate până moare Iliescu

Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma s-a arătat nemulţumit de modul în care se judecă dosarul Mineriadei din iunie 1990, susţinând că intenţia celor din justiţie este ca procesul să dureze cel puţin 20 de ani sau probabil până "moare" Ion Iliescu, potrivit Agerpres.





Miron Cozma este inculpat în acest dosar pentru infracţiuni contra umanităţii, el fiind de altfel singurul dintre acuzaţi care a venit joi la procesul care se desfăşoară la Tribunalul Bucureşti.





După câteva ore de stat în sala unde au loc dezbaterile, Miron Cozma a ieşit pe treptele tribunalului şi a făcut declaraţii.





"La modul în care se desfăşoară procesul, cred că este o intenţie a celor din justiţie ca acest proces să dureze cel puţin 20 de ani sau poate până moare Iliescu. (...) Acest proces se vrea tergiversat, probabil să moară Iliescu. Sau să mai dispară şi Petre Roman, să îşi ia elan în ţările spaniole (...). Au apărut mii de părţi civile. Pe motivaţia asta să vedeţi cât se va întinde procesul. O să dureze, dacă se va judeca vreodată, cel puţin 10 ani, pe motivaţia că vor fi audiate victimele şi se va întinde la nesfârşit. (...) Eu vreau adevărul", le-a spus Cozma jurnaliştilor.





Fostul lider al minerilor a arătat că lui nu îi este frică de puşcărie şi s-a lăudat că a bătut cu minerii săi 20.000 de "miliţieni" la Costeşti.





"Mie nu îmi este frică de puşcărie. Am stat 11 ani în puşcărie şi nu a mişcat nimeni în faţa mea. Vă aduceţi aminte că am făcut concert la Rahova cu BUG Mafia. (...) Am bătut 20.000 de miliţieni la Costeşti cu 7.000 de mineri. Victor Ciorbea a disponibilizat 30.000 din armata mea de 43.000 de mineri din Valea Jiului. Am rămas cu 13.000 şi au crezut că m-au învins. Am luat 7.000 de mineri şi am bătut 20.000 de poliţişti şi jandarmi. Scrie în rechizitoriu", a adăugat Cozma.