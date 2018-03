New York Times şi The Washington Post scriu despre decizia CGMB de a acorda ajutoare financiare femeilor însărcinate şi celor care doresc să facă fertilizare in vitro

"România: autorităţile oferă bani pentru fertilizarea in vitro”, titrează New York Times şi The Washington Post.Publicaţiile citează The Associated Press, care scrie despre cele două hotărâri luate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului general Gabriela Firea.Consilierii generali au adoptat miercuri un proiect de hotărâre prin care municipalitatea va oferi vouchere în valoare de 2.000 de lei femeilor însărcinate, pentru plata medicamentelor şi a serviciilor medicale. Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de către primarul Gabriela Firea, care susţine că rata natalităţii a scăzut în ultimii ani, în timp ce numărul vârstinicilor a crescut, "schimbarea echilibrului dintre generaţii putând duce la reducerea disponibilităţilor resurselor umane".Un alt proiect de hotărâre aprobat în CGMB se referă la acordarea unui ajutor financiar de 13.800 de lei pentru femeile care doresc să facă fertilizare in vitro. Banii se vor acorda sub formă de vouchere în trei tranşe doar în baza scrisorii medicale, potrivit News.ro."În România, rata fertilităţii scade alarmant. Se estimează că în acest ritm, în 2050 România va ajunge la o populaţie de doar 14 milioane de locuitori, faţă de aproximativ 19 milioane, cât sunt în prezent. (...) Unu din şase cupluri care încearcă să aibă un copil va avea dificultăţi în a obţine sarcina. Fertilitatea scade cu vârsta”, se arată în proiectul de hotărâre, semnat de primarul Capitalei, Gabriela Firea.