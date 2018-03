Tudorel Toader anunţă că a solicitat Guvernului publicarea Raportului GRECO privind modificările aduse legilor justiţiei

Tudorel Toader a subliniat că Guvernul, şi nu ministrul Justiţiei, autorizează publicarea Raportului GRECO, notează Agerpres."În cadrul reuniunii plenare din perioada 19 - 23 martie 2018, GRECO a adoptat Raportul ad-hoc privind România, în temeiul procedurii prevăzute de Regula 34 din Regulile de procedură ale GRECO. Aceasta a avut ca temă modificările aduse legilor justiţiei. Autorităţile române au primit raportul în data de 28 martie 2018, acesta urmând a fi tradus în limba română şi înaintat Guvernului pentru a autoriza publicarea. Potrivit Regulilor 34, par.3 şi 35 din Regulile de Procedură ale GRECO, informaţiile conţinute în rapoarte sunt confidenţiale, până la data publicării. Precizăm faptul că, până în prezent, a fost autorizată publicarea tuturor rapoartelor de evaluare şi de conformitate adoptate de GRECO cu privire la România. În acest context, am semnat memorandumul adresat Guvernului prin care se solicită autorizarea publicării raportului", a precizat Toader.Mesajul lui Toader vine după ce în presă a fost publicată informaţia că Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a întocmit un raport extrem de critic faţă de modificările aduse recent legilor justiţiei şi că acest raport ar fi ţinut 'la secret' de către ministrul Tudorel Toader.Ulterior, senatoarea PNL Alina Gorghiu i-a solicitat ministrului Tudorel Toader să publice de urgenţă raportul GRECO."Săptămâna trecută, a fost elaborat raportul pe procedura de evaluare ad-hoc făcut de GRECO pe subiectul legilor justiţiei din România şi din Polonia. (...) Este un raport destul de grav la adresa României, la adresa Parlamentului. (...) Ce s-a întâmplat cu acest raport în România, spre deosebire de Polonia? Zace în sertarul domnului ministru Toader, la Ministerul Justiţiei. Procedura spune în felul următor: ca acest raport să devină public, ca fiecare cetăţean din România să poată lua cunoştinţă de aspectele critice la adresa legilor justiţiei din acest raport. România, prin ministerul de resort, trebuie să-şi dea acceptul şi să publice raportul. Astfel, astăzi în Biroul Executiv s-a luat decizia şi am şi trimis adresă formală către minister să solicităm publicarea de urgenţă a raportului. (...) Suspectez, dacă nu se va publica de urgenţă raportul, că domnul Toader are ceva de ascuns. Unul din motivele sau argumentele pe care PNL le va avea în faţa CCR va fi şi opinia acestui forum. (...) Îi cerem de urgenţă publicarea acestui raport. (...) Este un raport public pentru orice cetăţean, nu este o depeşă, o scrisoare de amor între domnul Toader şi mai ştiu eu ce membru al GRECO. Este o problemă instituţională care ţine de buna funcţionare a sistemului judiciar din România şi de cooperarea între instituţii", a declarat miercuri Alina Gorghiu.Ea a precizat că liberalii din Comisia juridică a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei vor solicita joi, printr-o scrisoare adresată APCE şi PPE, sesizarea Comisiei de la Veneţia privind legile justiţiei, amintind că deja există un precedent în cazul Legii de modificare a Ordonanţei 26/2000.