VIDEO Producătorul de bere Heineken și-a retras ultima reclamă la berea light, după ce a fost acuzat de rasism

În reclamă, sticla de bere light pleacă de la barman, trece pe lângă mai multe persoane de culoare, pentru ca în final să ajungă la o femeie albă. Mesajul transmis-"Lighter is better" (Mai deschis este mai bine) - a fost cel care a stârnit un val de reacții.Starul hip-hop Chance Rapper a catalogat reclama ca fiind "teribil de rasistă", într-o postare pe contul său de Twitter. Acesta este de părere că unele companii pun intenționat în evidență astfel de reclame rasiste, astfel încât să obțină mai multe vizualizări.Producătorul de bere a retras reclama și și-a cerut scuze, spunând că fiind vorba despre o reclamă la berea light, "a omis detaliul rasist".Heineken a câștigat anul trecut un premiu pentru reclamele sale din seria "Open Your World" (Deschideți-va orizonturile), în care apar oameni de diferite origini și cu diferite culori ale pielii.