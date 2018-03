Firma Black Cube, implicată în dosarul de hărțuire a procurorului sef al DNA, ar fi fost folosită de Cambridge Analytica într-o campanie împotriva președintelui Nigeriei

Cel care a făcut primele dezvăluiri privind folosirea ilegală a datelor Facebook în campanii electorale, Christopher Wylie, a spus în fața unei comisii parlamentare britanice că date obținute de Black Cube au fost folosite de Cambridge Analytica într-o campanie împotriva președintelui Nigeriei, relatează Times of Israel.

”Compania a utilizat serviciile unei firme private de securitate, Black Cube”, le-a spus Wylie parlamentarilor britanici, potrivit mass-mediei britanice.

El a spus că firma din Tel Aviv a fost angajată să spargă conturile președintelui Muhammadu Buhari pentru ”a nu avea acces la datele sale medicale și e-mailurile private”.

Potrivit lui Wylie, Cambridge Analytica a contractat și compania sa auxiliară Aggregate IQ, o companie paravan a Cambridge Analytica, pentru a folosi datele obținute de Black Cube pentru a distribui videoclipuri antimusulmane pe Facebook într-un efort de a distruge campania electorala a lui Buhari.

Buhari, care este musulman, a candidat fără succes de trei ori la funcția de președinte până să fie ales în 2015, în pofida campaniei derulate împotriva sa.

Reamintim că Black Cube a fost angajată să spioneze procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.





Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat in 6 februarie ca 90 la suta din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, insa daca nu exista colaborare din partea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest dosar, "lucrurile se vor opri".

Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a stat in arest preventiv din 14 septembrie pana in 29 decembrie 2016, in dosarul "Black Cube", in care este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice, instigare la fals informatic, in forma continuata si instigare la violarea secretului corespondentei.

In dosarul "Black Cube" este cercetat de procurorii DIICOT si Yossi Barkshtein, angajat al firmei israeliene de investigatii. Pe numele lui Barkshtein a fost emis din 8 august un mandat de arestare preventiva in lipsa.

Potrivit procurorilor DIICOT, Daniel Dragomir ar fi luat legatura cu un reprezentant al companiei israeliene Black Cube, caruia i-a spus ca vrea denigrarea unor persoane pe care le considera responsabile pentru trimiterea lui in judecata de catre DNA, cerand demararea operatiunii "Tornado".

In dosarul Black Cube, Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, in 26 ianuarie 2017, condamnarea lui Ron Weiner la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de israelian cu procurorii DIICOT, pentru ca a recunoscut toate faptele de care a fost acuzat, printre care si accesarea ilegala a adreselor de e-mail ale unor apropiati ai procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

Instanta a admis astfel apelurile declarate de DIICOT si de Ron Weiner, dupa ce, in 29 noiembrie 2016, Tribunalul Bucuresti respinsese acordul de recunoastere a vinovatiei si dispusese trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmaririi penale.

Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au desfiintat decizia Tribunalului si, in rejudecare, au admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de DIICOT si de Ron Weiner, dupa acesta a recunoscut toate faptele pentru care a fost pus sub acuzare, respectiv constituirea unui grup infractional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice, fals informatic si violarea secretului corespondentei, persoanele vatamate in cauza fiind Eduard Kovesi, fostul sot al procurorului-sef al DNA, Liliana Sabau si Fusea Sorin.

Ron Weiner a primit pentru fiecare dintre faptele de care este acuzat pedepse intre o luna si jumatate si un an. La pedeapsa cea mai grea, instanta a adaugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv un an si opt luni de inchisoare, stabilind pedeapsa rezultanta de doi ani si opt luni de inchisoare si dispunand suspendarea executarii acesteia sub supraveghere pe o durata de trei ani.





Citește: