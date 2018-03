Vicepremierul Paul Stănescu: În această lună vom veni cu o lege a achizițiilor publice. Robert Negoiță, președinte al Asociațiilor Municipiilor, ar vrea o unitate centralizată de achiziţii publice

Vicepremierul Paul Stănescu a anunţat că, până la sfârşitul acestei luni, Guvernul va modifica Legea achiziţiilor publice, relatează Agerpres. De asemenea, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, ar dori modelul austriac în această privinţă.

"Spun ce a spus şi doamna prim-ministru - în această lună, prin ordonanţă de urgenţă, vom veni cu o lege a achiziţiilor publice. (...) Nu intrăm în detalii pentru că aş spune lucruri pe care nu le ştiu", a declarat Paul Stănescu luni, la Parlament, înaintea şedinţei BPN al PSD.

"De regulă, lucrurile trebuie să fie cât mai flexibile posibil şi cât mai puţin interpretabile şi cât mai transparent. Adică atunci când contractele de achiziţie publică sunt sută la sută transparente, asta înseamnă că nu există nicio achiziţie publică care să nu fie postată, să nu figureze pe site, să nu fie în cunoştinţa tuturor celor interesaţi. Evident că va fi o discuţie elaborată. (...) Germania are mai multe landuri şi are mai multe sisteme de achiziţie, noi am dat modelul austriac. De pildă - o unitate centralizată de achiziţii publice. Există în Austria chestiunea asta. De ce de pildă la Sectorul 3 noi avem nevoie de HG dacă vrem să facem achiziţie centralizată, că eu am găsit acolo achiziţii se făceau de vreo 70 de entităţi, ceea ce este profund în neregulă, cu foarte multe directe, cu foarte multe diferenţe de preţ pe acelaşi tip de bunuri", a spus Negoiţă.

Potrivit acestuia, o unitate centrală ar trebui să dea tonul, de exemplu, pe zonele comune. "De ce unii cumpără acelaşi pix cu 2 lei şi alţii cu 5? Să fie o unitate centralizată, care să nu fie obligatorie, adică dacă cineva la centru face o prostie să nu mă oblige pe mine să respect chestia asta, dar dacă e în regulă ce e acolo să pot beneficia de acea procedură centralizată. Eu o văd la nivel naţional", a adăugat Negoiţă.

Preşedintele CJ Vrancea, Marian Oprişan, a reafirmat că noua lege a achiziţiilor publice ar putea merge pe modelul german, acesta fiind cel agreat de el.