Tudorel Toader, la Belgrad: Întâlniri cu omologul său și președintele Curții Constituționale a Serbiei

Pe 20 martie, ministrul Justiţiei preciza că luni se va întâlni cu omologul său din Serbia şi, pe lângă discuţiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta şi despre cazul Sebastian Ghiţă, care a fugit în această ţară."Lunea viitoare, pe 26 (martie - n.r.), la ora 10,00, voi avea o întrevedere cu ministrul Justiţiei din Serbia. Evident, vom discuta instrumentele juridice de cooperare dintre cele două state, dar inevitabil va fi şi subiectul acesta (Sebastian Ghiţă - n.r.). În aceeaşi zi, la orele 11,30, voi avea o întrevedere oficială şi cu preşedintele Curţii Constituţionale din Serbia. Noi, sigur, nu putem lua nicio măsură, nu putem face niciun demers de natură să suprapună, să afecteze activitatea judecătorului independent, ca şi judecătorul din România, judecător din Serbia", declara Tudorel Toader.Toader sublinia că ministrul Justiţiei trebuie să rămână pe latura administrativă de înfăptuire a justiţiei şi a punctat că MJ şi instanţele naţionale şi-au îndeplinit toate obligaţiile de transfer a tuturor documentelor necesare şi a celor suplimentare solicitate legate de cazul Sebastian Ghiţă."Nici ministrul Justiţiei din România, nici instanţele din România nu pot interveni, nu pot genera măsuri de accelerare a soluţionării cauzei de către instanţa competentă din Serbia. Cu atât mai mult, cu cât este vorba despre un condamnat aflat într-o ţară străină, o altă ţară cu care noi avem instrumentele juridice penale de cooperare. Ce putem să facem noi şi ce, zic eu, că am făcut, Ministerul Justiţiei şi instanţele naţionale, cu promptitudine am răspuns la toate solicitările pe care le-au formulat", preciza ministrul.Sebastian Ghiţă are pe rolul instanţelor şi parchetelor din România mai multe dosare penale. El a fugit din ţară în decembrie 2016, fiind prins în Serbia în luna aprilie a anului trecut, de unde autorităţile române încearcă să îl extrădeze.