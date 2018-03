România trece în această noapte la ora oficială de vară. Ceasurile vor fi date cu o oră înainte. 25 martie va fi cea mai scurtă zi din an

În acest an, ora de vară se aplică din 25 martie până în 28 octombrie, când se va reveni la ora oficială de iarnă, notează News.ro. Duminică, 25 martie, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, va fi cea mai scurtă zi din an.Din 25 martie până în 28 octombrie, perioada orei de vară, diferenţa dintre ora oficială a României şi Timpul Universal (GMT) va fi de trei ore.În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, între 22 mai şi 2 octombrie. Până în 1939, ora de vară a funcţionat în fiecare an, între prima duminică din aprilie, ora 00.00 şi prima duminică din octombrie, ora 01.00. Din 1941, ora de vară nu s-a mai folosit, fiind reintrodusă în România abia în 1979. Până în 1996, ora de vară se introducea de la sfârşitul lunii martie până la sfârşitul lui septembrie. Din 1997 s-a trecut la ora de vară din ultima duminică a lunii martie până în ultima duminică din octombrie, potrivit Observatorului Astronomic.Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând din 1916 (între 30 aprilie şi 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai şi 16 octombrie). Alte ţări care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denemarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia şi Tasmania. Pe 19 martie 1918 a fost introdusă şi în Statele Unite ale Americii, dar a fost folosită doar până în 1919.O propunere legislativă privind renunţarea la trecerea la ora de vară, aparţinând deputatului PMP Marius Paşcan şi susţinută de alţi parlamentari PSD, PNL, USR şi UDMR, a fost depusă la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Iniţiatorul susţine că, potrivit Parlamentului European, această trecere la ora de vară are efecte negative asupra sănătăţii.Paşcan cere abrogarea Ordonanţei nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României, care la art (1) precizează că: "În cadrul orarului de vară se stabileşte ora oficială de vară, decalată cu o oră în avans faţă de ora Europei Orientale, aplicabilă din ultima duminică a lunii martie, ora 3.00, care devine ora 4.00, până la ultima duminică a lunii octombrie, ora 4.00, care devine ora 3.00".Parlamentul European a cerut Comisiei Europene o evaluare "în profunzime" a avantajelor şi dezavantajelor schimbării orei în mod semestrial şi să prezinte "dacă este necesară" o revizuire a directivei care o organizează în cadrul Uniunii Europene.Rezoluţia, care a fost adoptată la începutul lunii februarie cu 384 de voturi la 153 şi 12 abţineri, amendează propunerea iniţială a Comisiei Transporturilor din cadrul PE, care cerea în mod direct să se renunţe la ora de vară.Eurodeputaţii consideră că "numeroase studii ştiinţifice (despre acest subiect) nu au avut rezultate concludente, dar au arătat, în schimb, existenţa unor efecte negative asupra sănătăţii finţelor umane".Introdusă în anii '70 de statele membre cu scopul de a face economie de energie după primul şoc petrolier, trecerea la orarul de vară, care adaugă o oră celei de iarnă, a făcut obiectul unei armonizări la nivelul UE începând din 1980.