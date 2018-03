Medic, despre o pacientă care nu primeşte pensie de boală, deşi nu îşi poate folosi mâna: "V-au rămas falange la degete!"/  Mâna i-a fost strivită, arsă şi apoi reconstruită

>, pentru că nu este funcţională aproape deloc. E însă deosebit de importantă pentru pacientă din punct de vedere psihologic, atât timp cât nu se uită lumea la ea ca la circ, aşa cum ar fi dacă i-ar lipsi de tot. Sau aproape deloc", relatează medicul.

>, i-au spus, doct, unii din comisie, fără să-i examineze funcţiile actuale ale restului de mână, mai întâi strivită şi arsă, iar mai apoi reconstruită în multe ore de intervenţii chirurgicale. <Nu aveţi decât 40% deficit, aşa că, ASTA E! >, au concluzionat, în dispreţ faţă de situaţia DEFINITIVĂ a pacientei, unii ăia...", mai spune Dan Grigorescu.



Medicul din Braşov se arată revoltat de faptul că persoane integre fizic primesc ajutor social, însă un om care a avut un astfel de accident din cauza căruia nu mai poate munci, nu primeşte nimic.



Grigorescu explică faptul că mâna unui om este „organul esenţial al muncii”, fără de care, chiar şi întreagă, dacă nu poate prinde nimic cu ea, nu poate face nimic.

"Aşa nu se mai poate! Am lăsat să treacă suficient timp pentru ca aceia care ar fi putut face ceva la modul omeniei profesionale s-o facă. N-au făcut-o! Pentru asta, voi ăia, medici ca şi mine, aveţi lipsa mea definitivă de stimă!", scrie şeful Secţiei de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Dan Grigorescu, pe pagina sa de Facebook.El povesteşte cum, în urmă cu doi ani, o femeie a avut un accident de muncă, prinzându-şi mâna dreaptă la un calandru fierbinte dintr-o călcătorie industrială, accident ce i-a afectat întreaga palmă şi cele cinci degete. Femeia a avut mai mult de 10 intervenţii chirurgicale, însă, cu toate eforturile medicilor, rezultatul nu a fost bun, iar mâna nu este funcţională aproape deloc."Eforturile au fost mari, deoarece pacienta a vrut să aibă cât mai mult din mâna originală. Numai că o are, cum spunem noi, plasticienii, mai mult