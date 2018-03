VIDEO UPDATE Cinci români au murit în explozia de la uzina chimică din Cehia

Încă două dintre victimele exploziei produse la uzina chimică din Cehia au fost identificate că fiind cetățeni români, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, scrie Agerpres."Potrivit informațiilor obținute de Ambasada României la Praga, încă două dintre victimele exploziei au fost identificate că fiind cetățeni români. Astfel, numărul cetățenilor români decedați în urmă tragicului eveniment a urcat la cinci în acest moment", se arată în comunicatul de presă transmis vineri de MAE.Potrivit datelor inițiale obținute de către reprezentanții ambasadei României în Cehia de la autoritățile locale, trei din cele șase persoane decedate în urmă accidentului au fost identificate că fiind cetățeni români, iar consulul din cadrul Ambasadei României la Praga a mers în localitatea respectivă pentru a solicită autorităților competențe detalii suplimentare și pentru a acordă asistență de specialitate.MAE mai spune că misiunea diplomatică a făcut demersurile necesare pentru identificarea și notificarea familiilor cetățenilor români decedați, iar anchetă autorităților locale cu privire la acest incident este în curs de desfășurare.Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au transmis mesaje de condoleante familiilor celor trei romani."Presedintele Klaus Iohannis isi exprima profundul regret ca cetateni romani au cazut victime ale acestui accident. Presedintele Romaniei transmite condoleante si este alaturi de familiile indurerate ale tuturor celor care si-au pierdut viata in acest tragic accident si ureaza insanatosire grabnica celor raniti", arata Administratia prezidentiala, precizand ca presedintele Iohannis a solicitat autoritatilor romane sa faca de urgenta toate demersurile necesare pentru ca familiile victimelor cetateni romani sa primeasca asistenta de care au nevoie.La randul sau, premierul spune ca este in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Externe, care a luat imediat toate masurile de urgenta."Am aflat cu durere despre accidentul produs la o uzina chimica din Cehia, in urma caruia si-au pierdut viata mai multe persoane, intre care si cetateni romani. Transmit intreaga mea compasiune si solidaritate familiilor indurerate. Sunt in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Externe, care a luat imediat toate masurile de urgenta si a facut toate demersurile necesare pentru ca familiile victimelor cetatenilor romani sa primeasca asistenta consulara de care au nevoie", a transmis, vineri dimineata, premierul Viorica Dancila.