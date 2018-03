Trafic inchis pe mai multe sectoare din DN 1A, DN 1E si DN 73A, de astazi pana duminica, pentru Raliul Brasovului

Potrivit CNAIR, circulatia rutiera se va inchide pe diferite tronsoane din DN 1A, DN 1E si DN 73A, dupa cum urmeaza:In data de 23.03.2018 - in intervalul orar 12.30 - 18.30: - DN 1E, km. 21+000 - km. 17+000, Rasnov (Motel Acapulco) - Cabana AviatorilorIn data de 24.03.2018 - in intervalul orar 12.00 - 17.00: - DN 73A, km. 6+400 - km. 12+500, Rasnov - Predeal (Paraul Rece)In data de 25.03.2018 - in intervalul orar 11.30 - 15.00: - DN 1E km. 17+000 - 21+000, Poiana Brasov - Rasnov (Motel Acapulco) in intervalul orar 12.00 - 15.30: - DN 73A km. 6+400 - 12+500, Rasnov - Predeal (Paraul Rece) in intervalul orar 6.15 - 12.30: - DN 1A km. 160+600 - 164+000, Sacele (Bradet) - limita judetul Brasov"Inchiderea circulatiei pe sectoarele de drum mai sus mentionate, se impune pentru desfasurarea celei de a-47-a editii a Raliului Brasovului", anunta CNAIR.Compania precizeaza ca, potrivit legii, conducatorii auto au obligatia sa respecte restrictiile instituite si semnalizarea rutiera temporara, precum si indicatiile pilotilor de trafic aflati la locul desfasurarii evenimentului.