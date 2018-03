LIVE TEXT Romania sub zapada: Scolile din Bucuresti si alte zece judete sunt inchise, 18 trenuri au fost anulate

Pe DN1 se circula in conditii de iarna, cu 30- 40 km/ora.Peste 330 de utilaje de deszapezire au actionat pe parcursul noptii in Capitala, anunta Digi24.Gradinita nr. 248 din sectorul 1, doua centre sociale tip after-school din sectorul 2, Scoala generala nr. 80 si gradinita nr. 239 din sectorul 3 si patru crese din sectorul 4 vin in sprijinul parintilor care nu au cu cine sa isi lase copiii.In sectorul 5, Primaria nu a facut inca niciun anunt legat de ziua de vineri.Un drum judetean, care face legatura intre localitatile Plopi si Balota, din judetul Mehedinti, a fost inchis circulatiei rutiere din cauza vantului puternic care viscoleste zapada, potrivit news.ro.