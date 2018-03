Doua angajate ANAF Ilfov, retinute de DIICOT pentru favorizarea unei firme

In dosar mai sunt cercetati un sef serviciu si un sef administratie adjunct din cadrul ANAF Ilfov.Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada ianuarie - mai 2015, Stela Stan si Daniela Zamfirescu, consilieri superiori, suspectul F.C., sef serviciu, si suspectul B.E.C., sef administratie adjunct, din cadrul AJFFP Ilfov - Activitatea de Inspectie Fiscala Contribuabili Mijlocii, au efectuat o inspectie fiscala la SC MERT SA, dar nu au investigat, constatat si sanctionat fiscal toate actele si faptele rezultate din activitatea societatii.Anchetatorii sustin ca angajatii de la ANAF ar fi avut, in momentul demararii inspectiei fiscale, cunostinta de existenta unui mecanism evazionist initiat si constituit de doi barbati din cadrul firmei MERT SA, Marinica Bozdoro si George Catalin Cristea, in domeniul importurilor subevaluate."Desi ar fi trebuit sa constate nereguli sau ilegalitati savarsite de reprezentantii legali ai MERT SA in relatiile comerciale cu doi furnizori (asa cum rezultau din dosarul fiscal), organele de inspectie fiscala au stabilit in sarcina contribuabilului, prin raportul de inspectie fiscala ce a vizat perioada 2010 - 2014, un TVA si impozit pe profit in suma de 271.181 lei, la care s-au adaugat dobanzi si penalitati de intarziere in suma totala de 69.523 lei, doar in legatura cu efectuarea unor cheltuieli aferente achizitiei si exploatarii unor autoturisme aflate in proprietatea contribuabilului. Prin urmare, echipa de inspectie fiscala a acordat nelegal contribuabilului SC MERT SA drept de deducere pentru TVA aferenta achizitiilor de bunuri efectuate de pe piata interna (printre care si pentru achizitiile efectuate de la cei doi furnizori), limitandu-se la a preciza in cuprinsul raportului de inspectie fiscala ca pentru analiza TVA s-au verificat, prin sondaj, documentele primare care au stat la baza intocmirii documentelor centralizatoare privind evidenta TVA, respectiv jurnalele de cumparari si jurnalele de vanzari", spune DIICOT.Procurorii afirma ca inspectia fiscala derulata la SC MERT SA a avut un caracter pur formal, limitandu-se doar la verificarea indeplinirii conditiilor de forma a documentelor ce au stat la baza operatiunilor comerciale, elemente favorabile societatii, si nu la verificarea realitatii operatiunilor de achizitie derulate cu societati cu un comportament fiscal inadecvat, asa cum au procedat celelalte organe de control fiscal (Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si Directia Generala Antifrauda Fiscala)."In conformitate cu atributiile de serviciu, echipa de inspectie fiscala era obligata sa constate si sa investigheze toate actele si faptele rezultate din activitatea contribuabilului supus inspectiei ca urmare a derularii relatiilor comerciale cu SC Sanfero Instal SRL si SC Cris Instal COM SRL, sa analizeze si sa evalueze informatiile fiscale aflate in dosarul fiscal din care rezultau date certe privind un mecanism evazionist in care era implicat si contribuabilul MERT SA suspectat de efectuarea de importuri subevaluate, indirecte, prin intermediul celor doua societati si, in consecinta, sa stabileasca in mod corect baza de impunere a diferentei de TVA datorate in plus fata de creanta fiscala declarata de contribuabil la momentul inspectiei fiscale si sa stabileasca obligatiile de plata si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora", mai spun procurorii.Mai mult, desi Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili a indicat o posibila situatie de deducere eronata a TVA in suma de 399.667 lei aferenta unor achizitii de echipamente si utilaje industriale care nu au fost utilizate de societate pentru desfasurarea de operatiuni taxabile si obtinerii de venituri, precum si existenta unor achizitii de la furnizori interni de marfuri de acelasi gen cu produse achizitionate direct de societatea verificata de la furnizorii externi, respectiv biscuiti, napolitane, ciocolata, masline, detergenti, sapun, servetele, echipa de inspectie fiscala nu a analizat, verificat si valorificat aceste informatii si nu a indicat tratamentul fiscal aplicabil operatiunilor pe care SC MERT SA le-a inregistrat, acestea influentand baza de impozitare pentru TVA si impozit pe profit, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat.De asemenea, inspectorii antifrauda au stabilit un prejudiciu de 8.869.414 lei in sarcina SC MERT SA, ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale cu incalcarea prevederilor legale, nu a mai fost emisa decizia de impunere pentru suma mentionata care, potrivit dispozitiilor legale, constituia titlu de creanta pentru obligatii certe in baza caruia s-ar fi emis masuri asiguratorii, cu consecinta incalcarii intereselor statului prin necolectarea creantelor fiscale datorate de suspecta la bugetul de stat concomitent cu crearea unui folos necuvenit in beneficiul acestei societati.Stela Stan si Daniela Liliana Zamfirescu au fost prezentate Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.