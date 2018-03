Melescanu: A inceput evaluarea ambasadorilor. Incercam sa facem acum o evaluare cantitativa si calitativa

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca a inceput evaluarea ambasadorilor Romaniei, mentionand ca a primit toate materialele solicitate si va face o evaluare "cantitativa si calitativa", relateaza Agerpres.





Intrebat daca a inceput evaluarea ambasadorilor, dupa cum solicitase presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, Melescanu a raspuns: "Da, sigur, a inceput. Am primit de la practic toate ambasadele materialele respective (...) si incercam sa facem acum o evaluare cantitativa si calitativa a acestor raspunsuri".





El a subliniat ca problemele legate de promovarea intereselor economice sunt prioritare, mentionand ca MAE trebuie sa creeze contacte pentru oportunitati de afaceri.





"Bineinteles ca problemele legate de promovarea intereselor economice sunt prioritare, inclusiv prin programul de guvernare al nostru. Ceea ce ministerul poate sa faca si trebuie sa faca este sa deschida usi, sa creeze contacte care sa permita societatilor de stat sau private sa se bucure de anumitre oportunitati de afaceri. Lucrul acesta s-a facut in mare parte, dar este loc si de mai bine", a spus Melescanu, legat de nemultumirile exprimate de Dragnea fata de activitatea multor ambasadori la nivel economic.





Potrivit lui Melescanu, in MAE sunt angajati oameni de cariera, dar la conducerile ambasadelor exista "uneori si numiri politice", cum se intampla si in alte state.





"In MAE nu exista decat oameni de cariera, intrarea este prin concurs, deci toti cei care lucreaza la ambasade sunt de meserie, sa spunem. In ceea ce priveste conducerea ambasadelor, in mare parte sunt conduse tot de ambasadori veniti din MAE, dar uneori exista si numiri politice, asa cum se intampla si in alte state mai mari si mai democratice decat noi", a sustinut Teodor Melescanu.





Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat, saptamana trecuta, ca asteapta de la ministrul de Externe o analiza din care sa rezulte ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune sau atasat comercial, adaugand ca acest subiect va fi discutat in coalitia de guvernare.