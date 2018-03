Cod galben de ger, ninsori si polei de astazi de la ora 15:00. De la ora 23:00, este anuntat cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, inclusiv in Capitala

"Ninsorile vor fi in extindere dinspre sud-vest si in intensificare, se va depune strat nou de zapada, local consistent, iar temporar vantul va avea intensificari in medie cu 45...55 km/h, astfel ca vor fi intervale de timp cu ninsoare viscolita si spulberata", anunta meteorologii.In sudul si in estul Dobrogei precipitatiile vor fi mixte si se va depune polei.Potrivit meteorologilor, vremea se va mentine deosebit de rece pana la sfarsitul saptamanii, cu precadere in jumatatea de sud-est, unde intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzatia de frig.De joi de la ora 23.00 si pana vineri la ora 15.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta."In sudul Banatului si al Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 50...60 km/h si temporar 65...70 km/h, viscolind si local troienind zapada si determinand diminuarea vizibilitatii", mai spun meteorologii.