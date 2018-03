Anunt umanitar: Alexandru are 2 luni si sufera de amiotrofie spinala musculara. Speranta de viata fara tratament este de 18 luni

documente Buletin analize Viena (22 Mar 2018) PDF, 192KB

documente Diagnostic Gomoiu (22 Mar 2018) PDF, 279KB

Sunt multe lucruri de povestit, as putea scrie un roman despre cate s-au intamplat intr-o luna de cand am aflat diagnosticul si despre boala asta, amiotrofie spinala musculara. O sa prezint pe scurt efectele bolii.Copilul nu se misca, nu isi misca mainile, picioarele. Nu isi tine capul, nu isi sustine corpul. Nu are reflexe. Cu timpul dispare deglutitia. Respira cu ajutorul diafragmului pentru ca este cel mai puternic muschi. Toracele ii ramane mic, este cufundat, diafragmul iese in exterior. Nu poate rade, doar zambi. Nu poate tusi sau stranuta. Scheletul se deformeaza in timp pentru ca nu exista musculatura sa il sustina. Se deformeaza si muschii fetei.Din AND lipseste o gena care produce o proteina. Aceasta proteina hraneste neuronii motorii. In lipsa proteinei, neuronii de miscare mor si nu mai pot fi regenerati. Musculatura nu se dezvolta. Exista 20 de cazuri in Romania de tip 1 si vreo 60 in total (+tipurile 2 si 3). Speranta de viata pentru tipul 1 fara vreo interventie, fara ajutor sau tratament este de 18 luni. Fiul meu are 2 luni.Aparatura medicala il ajuta sa respire, il ventileaza. Il ajuta sa tuseasca si ii curata secretiile.O sa va spun doar ce vrem noi sa facem;In momentul de fata exista doua optiuni pentru a ne tine fiul in viata:1. Studiul experimental Roche-tratament neaprobat, in cercetare (Italia, Belgia sau Franta)2. Programul EAP Spinraza - Londran primul an costul de administrare se ridica la 600.000 de euro, iar apoi 300.000 de euro anual tot restul vietii. Am folosit ghilimelele pentru ca spinraza nu trateaza, ci doar te ajuta sa nu mori, nu mai permite bolii sa progreseze. Exista cateva tari in Europa care au aprobat si subventioneaza spinraza, dar fiecare tara are conditiile proprii si fiecare tara prefera sa ofere cele mai scump medicament din lume prioritar cetatenilor proprii.In Romania a fost aprobat de abia dosarul de pret.. Fiecare tara negociaza pretul diferit cu compania producatoare, Biogen. Urmeaza aprobare de la Agentia Nationala a Medicamentului apoi medicii trebuie sa faca un protocol de administrare, apoi sa se faca o sedinta la nivel national si inca multe alte lucruri birocratice de durata. Nu sunt foarte bine informata de procedura de aducere a medicamentului in tara pentru ca nu avem timp de asteptat. Deja fiul meu nu mai misca deloc, doar degetele.- vineri, 23 martie vrem sa plecam in Italia, Milano. Avem programare luni la o doamna doctor careia i se spune "ingerul copiilor bolnavi de SMA" (spinal muscular amiotrophy). Ea o sa ne invete cum sa avem grija de copil acasa, cum sa nu ajungem in spital la o raceala, cum sa folosim aparatele de respirat. O sa il consulte amanuntit, toate invesigatiile-ortopedie, pulmonologie, neurologie. O sa o rugam sa ne ajute sa fim recrutati in studiul Roche din Italia.-dupa consultatii, Andrei, tatal lui Alexandru, o sa plece in Anglia sa isi faca actele pentru ca daca nu o sa fim acceptati de Roche o sa mergem in Anglia pentru spinraza.*In Anglia se desfasoara ultimul program EAP spinraza. Programul asta inseamna ca Biogen ofera gratuit tratamentul in semn de compasiune.Englezii au creat propriile conditii pentru a fi acceptat in program: copilul sa fie diagnosticat inainte de 7 luni, sa fie rezident, sa locuiasca la cel mult 2 ore distanta de Londra si sa fie asigurat medical.E o intreaga alta poveste la ei cu asigurarea medicala. Unii spun ca trebuie sa muncesti cel putin 3 luni acolo ca sa fii asigurat medical, altii spun ca tot ce trebuie sa faci e sa te inscrii la medicul de familie. Iar pentru a te inscrie la medicul de familie ai nevoie sa demonstrezi ca locuiesti acolo.-dupa ce isi face buletin in Anglia(rezidenta) si NIN national insurance number, Andrei o sa vina inapoi in Italia la noi si o sa plecam in Franta la un alt consult tot pentru Roche.

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Va rugam sa specificati pentru cine faceti donatia!