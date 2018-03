Citeste pe Stirile ProTV

Un sofer prins in trafic, la Brasov, fara permis de conducere si cu masina neinmatriculata scoate la iveala o miscare ce castiga tot mai multi adepti in tara noastra. E vorba de oameni care nu recunoasc actele de identitate emise de stat si, prin urmare, nu se legitimeaza in fata autoritatilor.Isi spun "suverani - fiinte nascute vii" si viseaza sa nu mai plateasca impozite si sa nu se supuna niciunei legi sau reguli sociale.