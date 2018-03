Diferente notabile de ton in varianta in limba romana si engleza a scrisorii transmise de Viorica Dancila lui Juncker: De la "se impune" ridicarea MCV pana la "our country fulfills all the conditions"

"Din considerentele mentionate mai sus si avand in vedere progresele facute de Romania in domeniul justitiei, subliniez, din nou, domnule presedinte, ca se impune ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare, pentru a indeparta orice urma de indoiala si pentru a nu afecta credibilitatea relatiei noastre de parteneriat", se arata in finalul scrisorii in limba romana transmisa de guvern catre presa (sublinierea redactiei).

"From the above considerations and in view of the constant progress made by Romania in the field of justice, I would rightly stress again, Mr. President, that our country fulfills all the conditions for the lifting of the Cooperation and Verification Mechanism, a measure which, once taken, will open new horizons and perspectives of our partnership".

"It is essential for securing our institutional collaboration and strengthening judicial integrity in Romania to find out whether the document attributed to the European Commission is an authentic one, assumed institutionally, and if it is the only document of its kind and whether it was capable of bringing, by its content or effects, interference with the proper functioning of justice and breach principles of law". (n.r. sublinierea redactiei)

"Este esential pentru colaborarea noastra institutionala si pentru consolidarea functionarii justitiei in Romania sa lamurim daca documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat institutional, si daca este singurul document de acest fel, de natura sa aduca ingerinte in functionarea justitiei si separatia puterilor in stat".

In schimb, varianta in limba engleza a aceluiasi paragraf contine un ton mai retinut:(Traducerea redactiei: "Din considerentele de mai sus si avand in vedere progresele constante facute de Romania in domeniul Justitiei, subliniez din nou, dl presedinte, ca tara noastra indeplineste toate conditiile pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare, o masura care, odata adoptata, va deschide noi orizonturi si perspective pentru parteneriatul nostru").Un alt paragraf de la jumatatea scrisorii contine o nuanta diferita:Varianta in engleza:Varianta in romana:Citeste in atasament cele doua variante ale scrisorii premierului Viorica Dancila.