Un profesor si un elev din Tulcea, trimisi in judecata pentru fapte de coruptie

Doua persoane, profesor si elev la un liceu din municipiul Tulcea la data savarsirii faptelor - in urma cu patru ani, au fost trimise in judecata pentru dare de mita si, respectiv, complicitate la comiterea aceleiasi infractiuni, a informat, miercuri, Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA), relateaza Agerpres.





Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de catre SJA, cele doua persoane sunt acuzate ca, in perioada mai - septembrie 2014, au colaborat pentru supraevaluarea lucrarilor semnate de patru candidati la examenul de Bacalaureat.





"Pentru acordarea notelor de promovare, profesorii corectori au procedat fie la supraevaluarea lucrarilor, fie la contrafacerea scrierii prin adaugarea unor cuvinte punctate in barem, ori prin rezolvarea in integralitate a subiectelor la disciplinele reale, intermediarii pretinzand sau primind, in schimb, pentru sine sau pentru profesorii corectori, sume de bani cuprinse intre 400 si 800 euro pentru fiecare disciplina", se arata in comunicatul SJA.





Printre elevii care au oferit mita se afla si elevul inculpat.





"Referitor la celelalte persoane cercetate, parte executa pedepse privative de libertate sau cu suspendare ori au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei pentru faptele savarsite, aceasta cauza fiind disjunsa din dosarul instrumentat in cursul anului 2014 de Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea si D.G.A. - S.J.A. Tulcea", conform sursei citate.