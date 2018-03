Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, spune ca a fost contactat de un director Cambridge Analytica, in 2016, pentru a lucra pentru PSD / Reactia lui Dragnea: Nici vorba la PSD. Asta ar fi chiar culmea

Rupert Wolfe Murray a citat, pentru agentia The Associated Press , un mail pe care spune ca l-a primit de la Mark Turnbull, in august 2016. Acesta apare recent in investigatia cu camera ascunsa realizata de Channel 4 News in calitate de director general al CA Political Global.Potrivit acestui mail, Turnbull ar fi scris: "Ce v-am propus este integrarea unei echipe de doua persoane in actuala echipa de campanie ... pentru a furniza consiliere strategica si asistenta in perioada campaniei ... in cursul urmatoarelor doua trei luni".Wolfe Murray afirma ca a declinat oferta din cauza ca nu lucreaza pentru partide politice. AP noteaza ca nu este clar ce rol a jucat Cambridge Analytica in alegerile din Romania castigate in decembrie 2016 de PSD, cu 46% din voturi.Intrebat cum comenteaza aceasta informatie, Dragnea a negat."La PSD? Nici vorba la PSD. Asta ar fi chiar culmea. Eu am inteles ca in alta parte s-a implicat", a spus Dragnea, citat de Digi 24