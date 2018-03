Dragnea, in instanta: Incerc sa inteleg de ce am fost trimis in judecata fara nicio proba, ci doar in baza unor barfe spuse la un sprit. Am ramas tinta DNA

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, miercuri, la instanta suprema, unde a fost audiat in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului (DGASPC) Telorman, in care este acuzat ca ar fi intervenit pentru angajarea la DGASPC si mentinerea in functie a doua angajate care lucrau de fapt la PSD, ca fostul director executiv al Directiei Floarea Alesu, dar nici altcineva, nu l-a informat niciodata ca cele doua angajate nu ar merge la serviciu si ca ar incasa salariul fara sa munceasca. Dragnea a negat, de asemenea, ca ar fi discutat cu Floarea Alesu despre organigrama DGASPC, spunand ca organigrama si rectificarile bugetare ale institutiei aveau proceduri riguroase, iar competenta era a Consiliului Director. El a mai spus ca incearca sa inteleaga de ce a fost trimis in judecata fara nicio proba, ci doar in baza unor "barfe spuse la un sprit" si a sustinut ca a ramas "tinta DNA", scrie News.ro.





"Niciodata doamna Alesu nu mi-a prezentat situatia celor doua angajate si niciodata nu mi-a prezentat situatia niciunui angajat. Am pus doua reguli: prima, ca orice discutie se purta in prezenta domnei director Magheru in cadrul Consiliului Judetean Teleorman si coordonatorului din partea CJ Teleorman al respectivei institutiei si cu seful institutiei. Niciodata eu singur cu el, ca doar nu era o sueta. A doua regula - am spus ca vreau sa se discute cu institutiile subordonate, cu sefii, despre chestiuni care nu erau de competenta noastra. In acest context, niciodata, nici doamna Alesu, nici altcineva nu m-a informat, nu mi-a spus ca cele doua angajate nu ar veni la directie si ar incasa salariul fara sa munceasca. Doamna Anisa (Anisa Stoica -m.r.) atazi, aici, a spus clar ca nu i-am zis niciodata sa nu vina la serviciu", le-a declarat Dragnea magistratilor.





Liviu Dragnea a mai afirmat in instanta ca de cand a fost trimis in judecata a auzit barfe, asa ca spune si el ce a auzit: "S-a tot vorbit in ultima perioada prin Alexandria ca li s-ar fi sugerat celor doua - repet, nu am nicio dovada, dar stiti cum e cu zvonurile - ca daca ar spune cate ceva despre mine ca sa ajung in aceasta situatie ar primi o pedeapsa mai usoara. Nu stiu daca este adevarat sau nu, dar mi-am pus si eu aceasta intrebare. Floarea Alesu a spus ca discuta cu mine organigrama institutiei. Asta este in competenta Consiliului Director, deci este gresita aceasta afirmatie. Organigrama nu se depune la mine. Rectificarile bugetare, spunea Alesu ca le discuta cu mine. Va spun cateva lucruri: eu respect foarte mult DNA-ul, dar va prezint realitatea. Nu aveam cum sa ma intalnesc si sa discut cu Floarea Alesu despre organigrama si rectificari bugetare, doar noi doi. Toate aceste chestiuni aveau proceduri riguroase, iar competenta era a Consiliului Director".





Liderul PSD a mai spus ca din cei aproape 2.000 de oameni angajati in institutiile subordonate Consiliului Judetean Teleorman foarte multi erau din cadrul PSD si de la alte partide politice, iar atunci se intreaba firesc daca ar fi trebuit sa se interesez de fiecare angajat membru PSD daca merge la serviciu: "Eu ma intreb firesc - ar fi trebuit sa ma interesez de fiecare angajat membru PSD daca merge la serviciu? Eu nu merg nici acum in fiecare zi la sediul de partid. Nici atunci. Eu ajungeam la sediul de partid cam la doua saptamani. Au fost perioade in care nu ajungea niciunul cate o luna. Cand noi aveam Birou Permanent judetean insemna ca veaneau toti membrii, soferii, primarii, consilieri judeteni, multa lume".





El a mai spus ca incearca sa inteleaga de ce a fost trimis in judecata fara nicio proba, ci doar in baza unor "barfe spuse la un sprit" si a sustinut ca a ramas "tinta DNA".

"As vrea sa inchei, domnule presedinte. Asa cum am spus de la inceput, am citit dosarul, rechizitoriile, declaratiile. Incerc sa inteleg de ce am fost trimis in judecata fara nicio proba, doar pe niste declaratii, niste feelinguri, niste barfe spuse la un sprit. Nu am reusit sa inteleg. Ce sa mai spun, am ramas si sunt tinta DNA-ului", a mai afirmat Dragnea in fata magistratilor, in timp ce se indeparta de microfon.

Magistratii au inceput audierea lui Liviu Dragnea dupa ora 14.00, in conditiile in care liderul PSD a cerut sa fie audiat ultimul.





In acest dosar, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, fiind acuzat alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman.





Potrivit procurorilor, in perioada iulie 2006 - decembrie 2012, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv de presedinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, sa isi incalce atributiile de serviciu prin mentinerea in functie si implicit plata drepturilor salariale pentru doua angajate ale aceleiasi institutii - Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica. "In realitate, cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la sediul organizatiei judetene Teleorman a partidului politic al carui presedinte era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urma", sustine DNA.





Fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, este acuzata de abuz in serviciu, alaturi de fosti sefii din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.