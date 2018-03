Dragnea, prima declaratie in dosarul angajarilor fictive: Resping categoric acuzatiile, ma consider nevinovat

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, ca respinge categoric toate acuzatiile care i se aduc, pentru ca se considera nevinovat, relateaza News.ro. El este audiat la aceasta ora, la mai bine de patru ore de la inceperea procesului, timp in care a asistat la audierea a trei dintre martorii din dosar.





Magistratii au inceput audierea lui Liviu Dragnea dupa ora 14.00, in conditiile in care liderul PSD a cerut sa fie audiat ultimul.





Am inteles acuzatiile care imi sunt facute, dar le resping categoric pentru ca ma consider nevinovat, a sustinut Liviu Dragnea.





El a spus ca in perioada la care se face referire in dosar era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman si al organizatiei judetene a PSD, sustinand ca nu a avut o relatie privilegiata cu nici una dintre cele doua inculpate - Adriana Bororogeanu si Anisa Stoica. Liderul PSD a sustinut ca pe Anisa Stoica a cunoscut-o la o manifestare de partid, la care au fost discutii si cu presa locala, iar jurnalistii au spus ca PSD Teleorman are nevoie de o mai buna comunicare.





"Pe Botorogeanu o cunosteam dinainte de 2004. (...) De la partid, era la unil dintre birourile parlamentare. Pe Stoica am cunoscut o la o manifestare de partid, nu stiu daca la Camera Deputatilor, parca era un congres sau ceva de genul asta. A fost o discutie cu colegii de partid si cu presa locala care venise. Era o discutie informala, lucruri politice. S-au spus cateva pareri de la presa, cum ca PSD Teleorman ar avea nevoie de o mai buna comunicare. Si eu, si colegii mei am spus <dati-ne idei>. Nu mai stiu cine exact, sunt totusi o gramada de ani, din 2005-2006, imi este greu sa spun. In gluma, cred, cei din presa au spus ca ne costa. Am spus ca nu avem bani nici sa angajam consultanta, nici sa angajam la partid, pentru ca nu aveam bani. Daca imi permiteti, am auzit si astazi, s-a tot discutat despre activ de la partid", a spus Dragnea in instanta.





El a sustinut ca in acea perioada la o organizatie judeteana de partid nu era nevoie de oameni care sa munceasca zilnici, de dimineata pana seara.





"Daca imi permiteti, am auzit si astazi - s-a tot discutat despre activitatea de la partid. Pe atunci, la o organizatie judeseana de partid nu era ca la o fabrica, sa fie oameni care sa munceasca in fiecare zi de dimineata pana seara, eventual in doua schimburi. Astazi sunt organizatii judetene care angajeaza. Ulterior, nu stiu daca la Consiliul Judetean, eu imi amintesc ca la sediul de partid, a venit doamna Stoica, ca o continuare a discutiei de la acel eveniment politic ca sa discutam despre cum s-ar putea face o colaborare de partid cu dumneai", a afirmat liderul PSD.





Intrebat de catre magistrati de ce a venit tocmai ea, dintre atatia jurnalisti care erau la acea discutie, Dragnea a raspuns: "Nu stiu, nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar la sediul de partid veneau inclusiv oameni care nu aveau studii superioare, dar voiau sa fie directori de fabrici".





Liderul PSD a afirmat ca discutia pe care a avut-o cu Anisa Stoica nu a fost una lunga si ca i-a transmis ca daca doreste sa fie angajata la partid nu el este cel care face angajari, ci secretarul de partid, dar ca nu crede ca "se poate realiza asta", insa nu este nicio problema daca vrea sa colaboreze voluntar cu partidul. El a negat ca i-ar fi spus Anisei Stoica sa mearga sa se angajeze la DGASPC si ca nu a intervenit in niciun fel pentru ca aceasta sa fie angajata acolo.





"Ulterior, dupa ceva timp, nu stiu cat, cand am avut o sedinta la sediul de partid, era seara cred, dupa sedinta, era foarte multa lumea acolo, multi colegi din cadrul BPN, alti membri, nemembri care erau in fata sediului. La un moment dat, doamna Stoica mi-a spus ca trebuie totusi sa aiba un venit si daca nu se poate angaja la partid. Eu i-am spus ca, din cate stiu, nu se poate angaja si i-am recomandat sa isi caute un loc de munca, pentru ca nu poate ramane in baza partidului pentru venituri stabile. Nu i-am cerut doamnei Stoica sa mearga sa se angajeze la dgaspc si in fapt sa ramana la partid. Nu am vorbit cu nicio persoana din DGASPC, din nicio alta institutie pentru ca doamna Stoica sa fie angajata", a sustinut liderul PSD.





De asemenea, Dragnea a negat acuzatiile ca ar fi determinat-o pe directoarea DGASPC, Floarea Alesu, sa le mentina in functie pe cele doua persoane - Anisa Stoica si Adriana Botorogeanu care lucrau la PSD: "Referitor la acuzatia ca am determinat-o pe Florea Alesu sa mentina in functie cele doua persoane, inclusiv sa se opereze ca vechime in munca perioada in care in realitate si-au desfasurat activitatea la sediul judetean l.partidului, neg categoric o astfel de determinare sau influentare" .

El a mai spus ca nu stia ca cele doua nu merg la serviciu la DGASPC si nici nu i-a spus nimeni. "Le vedeam cand aveam Birou permanent Judetean, o data sau de doua ori pe luna", a sustinut el.

Intrebat cand a aflat si de la cine ca cele doua erau angajate la DGASPC, Dragnea a raspuns: "Cred ca de la Botorogeanu am aflat la un moment dat in acea perioada. Despre Stoica nu mai stiu, imi este greu sa fixez. Eu, in general, intrebam colegii cu care ma vedeam, ne intalneam la partid, evenimente. Eram preocupat daca au un loc de.munca, le spuneam ca la partid fac voluntariat, partidul nu va aduce bani".

La aceasta ora, continua audierea liderului PSD. Inaintea acestuia au fost audiati Anisa Stoica, inculpat in acest dosar si Timotei Stuparu, fost secretar al PSD Teleorman, si Nicusor Gheorghe, fost sef de serviciu la DGASPC Teleorman.