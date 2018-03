Guvernul va aproba miercuri transferul unui teren din nordul Bucurestiului la Primaria Capitalei, pentru construirea unui spital metropolitan

Guvernul va aproba in sedinta de miercuri un proiect de act normativ privind transferul unui teren aflat in nordul Bucurestiului, din domeniul public al statului si administrarea Societatii Romane de Televiziune in domeniul public al municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Terenul ar urma sa fie folosit pentru construirea unui spital metropolitan."Vom aproba acordarea terenului ca acest spital sa poata deveni realitate", a declarat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern de miercuri.Municipalitatea a cerut transferul terenului din Soseaua Pipera nr.63-65, sector 2. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat in luna februarie folosirea terenului bazei RATB din Soseaua Pipera nr. 55, sector 2 , pentru construirea Spitalului Metropolitan.