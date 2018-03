Viorica Dancila spune ca ii va cere lui Jean-Claude Junker sa explice de ce Comisia Europeana s-a interesat de marile dosare de coruptie: Aceste aspecte sunt in neconcordanta cu MCV

"Am hotarat ca in cursul zilei de astazi sa trimit o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, prin care sa solicit detalii si sa solicit informatii legate de aceste aspecte care mi par total nepotrivite si total in neconcordanta cu ceea ce presupune Mecanismul de Cooperare si Verificare. Este foarte important pentru noi, este foarte important pentru Romania sa lamurim aceste lucruri si sa pornim de la un moment in care putem sa vorbim de o cooperare fireasca si de lucruri firesti care trebuie sa se intample in Romania", a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern de miercuri.Premierul considera ca ceea ce a facut Comisia Europeana este deosebit de grav."In spatiul public a aparut un document al Comisiei Europene, datat 10 octombrie 2012, in care erau solicitate situatia unor dosare aflate pe rol. Mai grav, in acea scrisoare, aveam si nume despre care se cerea stadiul in care se afla procesul si pasii care trebuiesc urmati, ceea ce mi se pare un lucru deosbit de grav. In urma acestei aparitii in spatiul public, am solicitat Ministerului Justitiei o analiza a cererii pe care a facut-o Comisia Europeana catre Ministerul Justitiei, daca in perioada 2012-2018 au mai existat astfel de solicitari. Am primit in dimineata aceasta documente de la Ministerul Justitiei, care confirma ceea ce a aparut in spatiul public si anume ca astfel de practici au mai fost facute", a mai spus Dancila."Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurta descriere a situatiei curente" pentru dosarele in care erau implicati Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Serban Bradisteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Dan Voiculescu, George Becali, Catalin Voicu, Tudor Chiuariu. Cererea este una imperativa", a sustinut Antena 3.In captura de ecran publicata pe site-ul Antenei 3, solicitarea atribuita Comisiei cere o scurta descriere si enuntarea urmatorilor pasi procedurali ai procuraturii pentru cazuri de coruptie la nivel inalt in cazul persoanelor mai sus mentionate.