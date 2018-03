Tudorel Toader anunta ca se fac calcule pentru a se stabili impactul financiar al acordarii de despagubiri detinutilor pentru conditii necorespunzatoare

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat, miercuri, la prezentarea raportului de activitate al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru anul 2017, la aceeasi ora avand loc si sedinta Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM, unde au fost audiati sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul acestuia, Marius Iacob, in cazul carora Inspectia Judiciara a inceput in 12 ianuarie o actiune disciplinara.Intrebat de jurnalisti de ce nu a mers la sedinta CSM, Tudorel Toader a raspuns ca nu putea fi in doua locuri in acelasi timp.Referitor la despagubirile care vor trebui acordate detinutilor pentru conditii necorespunzatoare, Toader a precizat ca se lucreaza la evaluarea impactului financiar: "Vom stabili suma, ca sa nu fie impactul financiar prea mare. Nu stabilesc eu. In momentul in care va fi stabilit numarul total de zile de conditii necorespunzatoare, atunci vedem impactul si apreciem cat este suma de despagubit."Tudorel Toader anuntase, marti, ca la nivelul Ministerului se lucreaza la un proiect de lege care vizeaza acordarea de despagubiri financiare detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiul celor sase zile, iesind din penitenciar inainte de octombrie 2017.Toader sustine ca exista o cerinta CEDO pentru acordarea acestor despagubiri.