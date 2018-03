Becali, obligat de Curtea de Apel la desagubiri de 30.000 de euro catre Florin Talpan

Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de Becali si a stabilit cuantumul despagubirilor catre Talpan la 30.000 de euro."Respinge apelul formulat de apelantul parat, ca nefondat. Admite apelul formulat de apelantul reclamant. Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca stabileste cuantumul despagubirilor la suma de 30.000 euro. Mentine restul dispozitiilor sentintei. Obliga apelantul parat sa plateasca apelantului reclamant suma de 50 lei, cheltuieli de judecata in apel. Cu recurs in 30 de zile de la comunicare", se arata in solutia pe scurt prezentata pe portalul instantelor de judecata.Finantatorul echipei FCSB George Becali si juristul clubului CSA Steaua, Florin Talpan, s-au contrat in repetate randuri pe tema folosirii numelui "Steaua" si "Steaua Bucuresti".