Peste 200 de mineri de la Cariera Lupoaia, in Gorj, au refuzat sa intre in schimb

Potrivit liderului de sindicat Nicu Bunoaica, este vorba de o greva spontana a minerilor din primul schimb, care au refuzat sa intre la lucru dupa ce au aflat ca in cursul zilei de miercuri va fi semnat noul Contract Colectiv de Munca (CCM) de catre sindicatele majoritare."Sunt nemultumiri, este o greva spontana, oamenii au auzit aseara (marti seara n.r.) de pe la televiziuni ca va fi semnat, ca vor primi anumite bonusuri, gen tichete. Ei nu vor acest lucru, vor o grila unica la nivel de Complex Energetic Oltenia. Vor sa nu mai fie diferente pentru ca toti muncim, facem aceeasi munca si vor acelasi salariu. (...) Oamenii nu au mai vrut sa se duca in cariera. (...) Cariera are conditii de munca inumane, oamenii acestia isi cer drepturile. (...) Peste 200 de oameni nu au vrut sa intre la schimb, Ca cariera Lupoaia", a spus Nicu Bunoaica.In context, reprezentantii CEO au afirmat ca s-a incercat o armonizare cat mai buna a tuturor salariilor la nivelul companiei, mentionand ca "grupul de salariati a avut nelamuriri care au fost clarificate de seful de cariera".