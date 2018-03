Un barbat din Iasi a castigat procesul cu Politia, desi este mort

Un iesean a dat in judecata Politia pentru a scapa de o sanctiune rutiera, insa desi a murit in timpul procesului, iar la dosar a fost depus si certificatul de deces, litigiul a continuat, iar Tribunalul a stabilit ca barbatul isi poate folosi permisul de conducere si este indreptatit sa isi primeasca, personal, jumatatea de amenda pe care o platise, relateaza Ziarul de Iasi. Asta, dupa ce un vasluian declarat mort, desi era in viata, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului.





Valerian Vasiliu a deschis proces dupa ce, pe 9 martie 2017, a fost sanctionat contraventional cu 1.305 lei, reprezentand 9 puncte amenda. Tot atunci i s-a retinut si permisul de conducere in vederea suspendarii pe o perioada de 90 de zile.





In ziua respectiva, masina pe care acesta o conducea ar fi fost surprinsa de un radar al Politiei circuland cu o viteza de 105 kilometri pe ora, desi se afla in localitate.





Soferul a contestat in instanta procesul verbal de sanctionare, in timpul litigiului Politia prezentand in instanta CD-ul cu inregistrarea presupusei abateri.





Chiar si asa, Vasiliu a castigat procesul din urmatorul motiv: "Desi intimatul a depus la dosarul cauzei inregistrarea video a presupusei abateri, inregistrare efectuata cu aparatul radar Autovision, montat pe autospeciala MAI-xxxxx, nu a facut dovada verificarii metrologice a dispozitivului".





In sentinta pronuntata pe 19 septembrie, de Judecatoria Pascani se mai stabilea ca soferul trebuie sa primeasca 653 de lei inapoi, reprezentand jumatate din amenda pe care o platise deja. Barbatul a murit pe 9 octombrie, insa pe 9 noiembrie Politia a contestat decizia primei instante si a cerut justitiei sa mentina sanctiunea primita de Vasiliu.





In apel, Tribunalul nu a mai analizat probele suplimentare depuse de Politie si, fara a mai judeca deloc probatoriul, a considerat ca sentinta primei instante este "temeinica si legala". Instanta de apel a confirmat astfel sentinta data de Judecatoria Pascani, chiar daca, spre deosebire de momentul primei hotarari, cel care deschisese procesul era mort.





Astfel, Judecatorii au stabilit ca barbatul este indreptatit sa primeasca inapoi si jumatatea de amenda pe care a platit-o la scurt timp dupa ce a primit o sanctiune contraventionala. Procesul s-a judecat cu reclamantul mort, insa, la final, judecatorii au dat sentinta definitiva prin care au decis: "Anuleaza procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria PISX nr. 0068964 intocmit la data de 09.03.2017 de catre intimat si exonereaza pe petent de sanctiunile aplicate. Dispune restituirea catre petent a sumei de 653 lei achitata cu titlu de amenda aferenta procesului verbal".