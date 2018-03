Siegfried Muresan: "Romania a pierdut, oficial, 1,64 miliarde de euro din cauza proastei absorbtii a fondurilor europene". Vezi documentul

Muresan arata in comunicatul sau ca, din totalul de fonduri europene care nu au fost absorbite la nivelul tuturor celor 28 de state membre, Romaniei ii revine mai bine de o treime.Conform informarii primita marti seara de Muresan de la Comisia Europeana, suma totala a fondurilor europene dezangajate automat din Cadrul Financiar Multianual 2007 - 2013 se ridica la 4,4 miliarde de euro, ceea ce reprezinta fondurile europene alocate tarilor membre si care au fost pierdute din cauza ca nu au putut fi cheltuite pana la termenul-limita prevazut, adica 31 decembrie 2015, se arata in comunicatul de presa."Datele publicate de Comisia Europeana legate de fondurile dezangajate in precedentul exercitiu bugetar arata ca Romania a castigat detasat titlul de tara europeana cea mai prost guvernata. Vina o poarta, intr-o mai mica sau mai mare masura, toate guvernele care au fost la putere in cei 9 ani in care puteam cheltui banii, adica 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2015, incepand cu Guvernul Tariceanu care stia inca din 2006 ca trebuie sa pregateasca lansarea autoritatilor si sistemelor de management, precum si a programelor operationale aferente absorbtiei fondurilor europene, dar a intarziat nepermis de mult demararea lor. Desi majoritatea programelor operationale au fost aprobate in anul 2007, sistemele de management aferente acestora nu au fost certificate decat in 2009, facand astfel imposibila transmiterea de cereri de rambursare catre Comisia Europeana. Acest lucru a rezultat intr-o rata efectiva de 0% a absorbtiei fondurilor structurale pentru anii 2007 si 2008, cand Calin Popescu-Tariceanu a fost prim-ministru", sustine Muresan, citat in comunicat."Din pacate, vedem astazi ca aceleasi greseli care au dus la pierderea fondurilor europene in precedentul exercitiu bugetar sunt repetate si in gestionarea fondurilor europene aferente Cadrului Financiar Multianual 2014 - 2020. Astfel, Guvernul Romaniei a finalizat acreditarea autoritatilor de management de abia in a doua parte a anului trecut, adica dupa 3 ani si jumatate de la demararea actualului cadru financiar. Fara aceste autoritati de management nu se pot face atrage fondurile europene. In plus, nu sunt nici in prezent indeplinite in totalitate conditionalitatile ex-ante prevazute in Acordul de parteneriat 2014 - 2020, dintre Romania si Comisia Europeana. Conditionalitatile ex-ante reprezinta masuri de pregatire a legislatiei si a institutiilor pentru o buna utilizare a fondurilor europene. In cazul in care nu indeplinim aceste conditionalitati, Comisia Europeana poate suspenda temporar programele operationale de finantare aferente conditionalitatilor neindeplinite. Asadar, riscam sa pierdem din nou miliarde de euro din fondurile europene alocate Romaniei daca autoritatile nu dau dovada de mai mult interes si nu fac mai mult pentru a absorbi acesti bani. In plus, este foarte important ca, pana in anul 2020, sa dovedim ca putem gestiona absorbtia fondurilor europene. Numai in felul acesta putem convinge statele membre net contributoare la bugetul UE ca Romania merita acelasi nivel ridicat al fondurilor europene si dupa 2020", mai spune deputatul european.Mai jos, documentul transmis presei de Muresan: