Peste 120 persoane prinse in flagrant delict de catre politisti, in ultimele 24 de ore

Miercuri, in urma celor 300 de actiuni organizate si a interventiei la 2.249 de evenimente, politistii au constatat 650 de infractiuni, 120 de persoane fiind surprinse in flagrant delict, si 7.641 de fapte contraventionale. Valoarea amenzilor aplicate se ridica la doua milioane de lei, iar a bunurilor confiscate la 26.000 de lei.In timpul actiunilor din trafic, politistii au constatat 80 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, au retinut 405 permise de conducere si au retras 139 de certificate de inmatriculare.De asemenea, pe parcursul actiunilor au fost depistate 14 persoane urmarite national sau international, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse 44 de masuri preventive.