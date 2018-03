Comunitatea Coruptia Ucide afirma ca un barbat surdo-mut a fost amendat pentru ca a scandat lozinci si a participat la un miting impotriva PSD / Jandarmeria anunta verificari de urgenta

"Ioan Duia nu aude si nici nu poate rosti vreun cuvant, dar a fost amendat la Congresul PSD cu 2.000 de lei pentru ca a scandat impotriva PSD.Am incercat sa ilustram cum simte Ioan acest abuz si cum striga dupa ajutor. Ioan nu poate rosti ca este abuzat si nu se poate impotrivi de unul singur. Fii tu vocea lui Ioan!", a scris Coruptia Ucide, pe contul sau de FacebookIn cursul serii, comandantul Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Cucos, a cerut efectuarea unor verificari de urgenta referitoare la modul in care a fost intocmit procesul verbal de sanctionare a acestei persoane."Comandantul Jandarmeriei Romane, colonel Sebastian Cucos, a ordonat Directiei Control din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane sa faca verificari in regim de urgenta la Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, cu privire la modul in care a fost intocmit un proces verbal de sanctionare a unei persoane cu deficiente auditive, persoana care din imaginile prezentate in spatiul public a participat la o actiune de protest in data de 10 martie 2018", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane , citata de agentia Agerpres.Potrivit sursei citate, rezultatele verificarilor vor fi prezentate public.