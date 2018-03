Klaus Iohannis: Am atras atentia tuturor guvernelor, dar cu precadere celor trei din ultimul an, ca predictibilitatea economica nu este un slogan

"De aceea, am atras atentia tuturor guvernelor, dar cu precadere celor trei din ultimul an, ca predictibilitatea economica nu este un slogan la care se apeleaza doar cu ocazia seminariilor.In esenta, lipsa de predictibilitate atrage si lipsa de sustenabilitate a performantelor economice, iar mediul de afaceri stie cel mai bine ca ceea ce se castiga usor de multe ori se pierde la fel de usor", a spus Iohannis, potrivit unui comunicat al Administratiei prezidentiale.Acesta a subliniat ca, "pentru a obtine un parcurs economic durabil, decidentii de politica economica trebuie sa fie capabili sa ofere incredere mediului privat, prin masuri bine fundamentate, transparente si, mai ales, predictibile, care sa rezolve problemele din economie, nu sa creeze altele poate chiar mai mari".Iohannis a notat ca SUA sunt cel mai mare investitor non-UE din economia romaneasca, iar la sfarsitul anului 2017, schimburile comerciale totalizau aproximativ 2,5 miliarde de dolari, cu o balanta echilibrata intre importuri si exporturi.Doar in 2017, schimburile comerciale au crescut cu aproape 40% fata de 2016, a aratat seful statului.Iohannis a afirmat, in acest context, ca investitiile americane in industria romaneasca noastra de aparare, prin retehnologizarea si modernizarea unor facilitati de productie"trebuie incurajate, dezvoltate si cele care exista trebuie consolidate"."Industria apararii si sectorul energetic romanesc au potentialul de a deveni, alaturi de IT si industria auto, doi vectori esentiali ai dezvoltarii economiei romanesti. Trebuie sa fim constienti de avantajele de care dispunem si sa le valorificam inteligent", a mai spus Klaus Iohannis.