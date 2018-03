UPDATE Curtea de Apel Ploiesti: Gadea, Ciuvica si Antena 3 trebuie sa-i plateasca lui Kovesi daune morale de 300.000 de lei. Sefa DNA trebuie sa primeasca si scuze publice

Astfel, judecatorii au respins actiunea formulata de Kovesi in contradictoriu cu Radu Tudor si Razvan Savaliuc si i-a obligat pe paratii Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3, in solidar, la plata sumei de 300.000 lei cu titlu de daune morale catre Kovesi pentru prejudiciul cauzat prin incalcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata.



De asemenea, SC Antena 3 SA si Mihai Gadea sunt obligati de instanta sa formuleze scuze publice fata de Kovesi, precum si sa redea, in mod public si in integralitate, dispozitivul hotararii Curtii in termen de maxim cinci zile de la data ramanerii definitive a acesteia, dupa cum urmeaza: Antena 3 SA in cadrul fiecarui buletin informativ al zilei, pe parcursul a trei zile consecutive, precum si pe platforma online a acesteia, iar Mihai Gadea in cadrul emisiunii realizate de acesta - 'Sinteza Zilei'.



Decizia poate fi atacata cu recurs in termen de 30 zile de la comunicarea hotararii, se mai arata in textul hotararii pronuntate de Curtea de Apel Ploiesti.



In iunie 2014, Laura Codruta Kovesi a dat in judecata Antena 3 si mai multi jurnalisti, reclamand faptul ca in emisiunea "Sinteza zilei" din data de 19 iunie 2014 a fost acuzata ca a musamalizat ancheta in dosarul in care se efectuau cercetari fata de Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, si Mircea Basescu.



In actiunea depusa in instanta, Kovesi le-a cerut judecatorilor sa oblige Antena 3 si cinci jurnalisti sa plateasca in solidar suma de un milion de lei, reprezentand prejudiciul creat, dar si cheltuielile de judecata. Kovesi sustinea ca in emisiune au fost prezentate mai multe fapte si au fost facute afirmatii mincinoase, care i-au creat un grav prejudiciu de imagine si au adus o grava atingere demnitatii umane.



In data de 16 octombrie 2015, Tribunalul Bucuresti a decis ca postul Antena 3, jurnalistii Mihai Gadea, Radu Tudor, Razvan Savaliuc, Bianca Nae si analistul Mugur Ciuvica sa-i plateasca in solidar daune morale in valoare de 250.000 de lei procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

"E absolut socant", a declarat Mihai Gadea intr-o interventie telefonica la Antena 3. El a spus ca nu au o asemenea suma: "Sa vina sa ne ia apartamentele". Realizatorul TV a sustinut ca este o "incercare de intimidare" ce se poate transforma intr-o "batalie pentru libertatea de exprimare". Vom merge la instantele superioare si la CEDO, a adaugat Gadea.Instanta a respins ca neintemeiate cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de Razvan Savaliuc, Antena 3, Radu Tudor, Mihai Gadea, Bianca Grigore si Mugur Ciuvica, dar si cererea de amanare a pronuntarii si a admis apelurile declarate de Laura Codruta Kovesi, de Radu Tudor si de Razvan Savaliuc.