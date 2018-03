Inspectia judiciara a demarat cercetarea sefului DNA Ploiesti, a lui Mircea Negulescu si a inca unui procuror

Mircea

"Pe rolul Inspectiei Judiciare au fost identificate 10 lucrari, in etapa verificarilor prealabile, avand ca obiect activitatea sau conduita procurorilor de la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti. Apreciind ca exista indiciile savarsirii unor abateri disciplinare, inspectorii judiciari au dispus intr-o lucrare inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorii Lucian Gabriel Onea, Alfred Savu si Mircea Negulescu", au mentionat sursele citate."La finalizarea cercetarii disciplinare, in functie de rezultatul verificarilor, inspectorii judiciari pot dispune fie admiterea sesizarii, prin exercitarea actiunii disciplinare si sesizarea Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, fie respingerea sesizarii in cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea actiunii disciplinare", au mai spus acestea. Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat lunea trecuta la Parchetul General , in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu.Sora lui, deputatul Andreea Cosma a fost si ea pe 9 martie la Parchetul General pentru a depune mai multe documente in legatura cu plangerea penala pe care a facut-o impotriva lui Negulescu, pe care il acuza de sustragere si distrugere de inscrisuri, cercetare abuziva, represiune nedreapta si abuz in serviciu. Magistratii instantei supreme au amanat, pe 5 martie, pronuntarea deciziei definitive in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean PrahovaCosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. O decizie a instantei ar putea fi anuntat pe 22 martie.