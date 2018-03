Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total a ajuns la 107

De asemenea, masurile de preventie nu difera foarte mult in cazul in care ar fi declarata o epidemie, explica specialistii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. In timp ce multi oameni se intreaba de ce autoritatile nu declara epidemie de gripa , specialistii raspund ca in Romania nu sunt intrunite, in acest moment, criteriile pentru declararea unei epidemii, stabilite de Organizatia Mondiala a Sanatatii: cel mai important dintre acestea este inregistrarea a 1.500 de cazuri la fiecare 100 de mii de locuitori, Romania fiind departe de aceste cifre.De asemenea, masurile de preventie nu difera foarte mult in cazul in care ar fi declarata o epidemie, explica specialistii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.





Potrivit CNSCBT, trei noi decese provocate de gripa s-au inregistrat in tara, fiind vorba despre doua femei si un barbat.Astfel, la o femeie in varsta de 68 de ani din Bihor, cu boli conice si nevaccinata antigripal, a fost confirmat virus gripal de tip A pandemic. Femeia a murit in cursul zilei de luni.De asemenea, este vorba despre o femeie de 77 de ani din Arad, nevaccinata antigripal, la care medicii au depistat virus gipal tip B. Si aceasta pacienta a murit in cursul zilei de luni.In plus, s-a inregistrat decesul unui barbat din judetul Cluj, bolnav cronic, nevaccinat antigripal, la care mdicii au depistat virus gripal de tip A.