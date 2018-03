Tudorel Toader anunta un proiect de lege prin care detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare primesc bani

"Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem in aplicarea Hotararii Pilot (a CEDO - n.r.). (...) Legea 169 a dat beneficiul celor sase zile considerate executate la 30 in conditii necorespunzatoare, dar unii detinuti au iesit din penitenciar inainte de octombrie 2017. Au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiul celor sase zile. CEDO ne spune sa gasim si pentru ei un remediu, prin care sa le conferim despagubiri, de data aceasta in bani. Prin urmare, la Ministerul Justitiei se lucreaza la un proiect de lege pentru conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat detinutul a stat in conditii necorespunzatoare, repet, dandu-se o suma pentru fiecare dintre zilele cat a stat in conditii necorespunzatoare", a declarat Tudorel Toader, in cadrul audierii sale la Comisia pentru constitutionalitate din Senat.In sedinta acestei comisii a fost abordat stadiul masurilor propuse de Romania, prin Ministerul Justitiei, pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare ca urmare a Hotararii Pilot a CEDO pe acest subiect.Ministrul a adaugat ca in cuprinsul proiectului se prevede ca Administratia Nationala a Penitenciarelor face o evidenta a circuitului de plasare a condamnatului in inchisoare, pentru a vedea cat timp a stat in conditii necorespunzatoare."Ii dai (bani - n.r.) numai pentru zilele cat a stat in conditii necorespunzatoare. Va fi o lege cu impact financiar, ca pana la urma trebuie bani. Rezulta obligatia din Hotararea CEDO, Hotararea Pilot, nu este o inventie romaneasca, au aplicat-o si altii, spre exemplu, Ungaria, Italia si alte tari. Vom urma acelasi drum pentru ca, pana la urma, Hotararea CEDO este obligatorie, iar daca nu am indeplini cerintele, ne-am expune riscului unei condamnari de catre CEDO cu o cheltuiala, dar in acelasi timp am ramane cu problema nerezolvata in penitenciarele din Romania", a mai declarat Toader.