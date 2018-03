Cum va fi vremea pana la sfarsitul lunii, pe regiuni: Temperaturile vor trece rapid de la minus la plus, precipitatii in toata tara dupa 26 martie

In, pana in data de 23 martie, temperatura aerului va continua sa scada, vremea se va mentine deosebit de rece, astfel incat mediile valorilor diurne vor fi de la un grad la 3 grade, iar ale celor nocturne vor cobori spre -5 grade. In intervalul 23-27 martie, vremea se va incalzi, iar valorile termice se vor situa in jurul normelor. Se vor inregistra medii ale maximelor de 10 - 13 grade si ale minimelor cuprinse intre un grad si 3 grade, iar pana la sfarsitul intervalului variatiile termice vor fi nesemnificative, astfel ca aceste valori medii se vor mentine. In intervalul 19-23 martie, temporar vor fi mai ales ninsori, in general moderate cantitativ. Probabilitatea de precipitatii predominant sub forma de ploaie va fi in crestere dupa data de 26 martie.In, pana in data de 23 martie, vremea se va mentine mai rece decat in mod normal pentru aceasta data, cu o medie a valorilor maxime de temperatura de la 1 la 3 grade si a minimelor, in scadere de la -1 grad la -6 grade. In perioada 23-26 martie, vremea se va incalzi, iar pana la sfarsitul intervalului nu vor mai fi variatii semnificative. Astfel, valorile termice vor ajunge sa se situeze in jurul normelor specifice perioadei, media maximelor fiind de 9 - 12 grade, iar a minimelor intre zero si doua grade Celsius. In intervalul 19-23 martie, temporar vor fi mai ales ninsori, in general slabe cantitativ. Probabilitatea de precipitatii, predominant sub forma de ploaie, va fi in crestere dupa data de 26 martie.In, valorile termice vor fi in scadere pana spre sfarsitul primei saptamani si vor caracteriza o vreme deosebit de rece, geroasa in depresiuni in diminetile zilelor de 23, 24 si 25 martie, cand temperatura va cobori sub -10 grade. In acest interval, media maximelor va oscila intre zero si doua grade, iar cea a minimelor va scadea de la -3 grade la -9 grade. La sfarsitul primei saptamani vremea se va incalzi si se vor inregistra valori in jurul normelor, iar in cea de-a doua, variatiile termice nu vor fi importante. Astfel, media valorilor diurne va fi de 8 - 10 grade, iar a celor nocturne intre -4 si zero grade. Pana in data de 23 martie, temporar vor fi precipitatii moderate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare. Probabilitatea de precipitatii predominant sub forma de ploaie va fi in crestere din nou dupa data de 27 martie.In, pana in data de 23 martie, temperatura aerului va fi in scadere, vremea va fi deosebit de rece, cu medii ale valorilor diurne de pana la doua grade, iar ale celor nocturne vor cobori spre -9 grade. In perioada 23-26 martie, vremea se va incalzi, iar valorile termice vor ajunge sa se situeze in jurul celor normale pentru aceasta perioada. Se vor inregistra medii ale maximelor in jurul a 10 grade, iar minimele vor ajunge sa fie, in medie, intre -1 si zero grade. In a doua saptamana, variatiile termice vor fi nesemnificative, astfel ca aceste valori medii se vor mentine pana la sfarsitul intervalului. Intre 19 si 23 martie, temporar vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare. Probabilitatea de precipitatii, mai ales sub forma de ploaie, va fi in crestere dupa data de 27 martie.In, in primele doua zile din interval, vremea va fi extrem de rece, cu o medie a valorilor termice diurne de -4 grade. In intervalul urmator, temperaturile vor creste usor si treptat, dar pana la inceputul celei de-a doua saptamani, vor ramane tot sub mediile climatologice specifice perioadei, cu precadere in intervalul 21-23 martie, cand media maximelor se va situa in jurul a zero grade. In cea de-a doua saptamana de prognoza nu vor mai fi variatii termice semnificative, maximele zilnice vor fi apropiate de normalul perioadei, iar media lor va fi intre 8 si 11 grade. Media temperaturilor minime nu va depasi pragul de inghet in nicio zi, iar cel mai frig va fi in diminetile de 23 si de 24 martie, cand in cea mai mare parte a regiunii vremea va fi geroasa, cu temperaturi de sub -10 grade. Vor fi precipitatii pe arii mai extinse, predominant sub forma de ninsoare intre 19 si 22 martie si, mai ales sub forma de ploaie, dupa data de 26 martie. In restul intervalului doar izolat vor fi posibile precipitatii slabe.In, in prima saptamana de prognoza, vremea se va mentine mai rece decat in mod normal la aceasta data, cu o medie a valorilor maxime de temperatura cuprinsa, in general, intre un grad si 5 grade, respectiv a minimelor intre -4 si zero grade. In cea de-a doua saptamana se va incalzi in primele zile, apoi nu vor mai fi variatii semnificative, iar vremea va fi caracterizata de valori termice specifice perioadei, media maximelor fiind in jurul a 11 grade, iar cea a minimelor de 3 - 4 grade. In intervalul 19 - 23 martie vor fi precipitatii mixte, in general moderate cantitativ, iar dupa data de 26 martie va fi in crestere probabilitatea de ploaie.In, intre 19 si 23 martie, vremea va fi deosebit de rece, cu o medie a valorilor termice diurne intre un grad si 3 grade. In intervalul urmator se va incalzi usor si treptat, iar temperaturi diurne normale pentru data din calendar se vor inregistra abia dupa data de 28 martie. Extrem de scazute vor fi si temperaturile minime. Pana la inceputul celei de-a doua saptamani media lor va fi sub zero grade si chiar se va apropia de -7 grade in diminetile de 24 si 25 martie. Din data de 26 martie valorile termice nocturne vor fi in crestere treptata, iar media va oscila intre zero si doua grade. Pana in 23 martie vor fi precipitatii in fiecare zi, sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, posibil mai importante cantitativ. Probabilitatea de precipitatii va fi in crestere din nou dupa data de 26 martie, dar vor fi in general slabe cantitativ, trecatoare si predominant sub forma de ploaie.In, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsa intre doua si patru grade si a minimelor intre -6 si -2 grade. In cea de-a doua saptamana se va incalzi treptat, astfel ca, pana la finalul intervalului de prognoza, media maximelor va ajunge la 12 - 13 grade, iar minimele la doua grade. Vor fi posibile precipitatii aproape in fiecare zi, dar mai ales intre 19 si 23 martie, cand acestea vor fi mai intense si indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare., vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data, iar media temperaturilor, atat diurne, cat si nocturne, se va situa sub pragul de inghet sau doar usor peste acesta, in cea mai mare parte a intervalului. Cele mai scazute temperaturi se vor inregistra in jurul datei de 23 martie, cand media maximelor va fi de -6 grade si a minimelor de -12 grade, iar cele mai ridicate intre 25 si 27 martie, cand se vor atinge medii termice de 3 grade - ziua si de -3 grade, pe timpul noptilor. Totodata, sunt prognozate precipitatii mai ales sub forma de ninsoare aproape in fiecare zi, cu o probabilitate mai mare pana in data de 23 martie si dupa data de 26 martie.