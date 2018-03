VIDEO Imagini de la cel mai mare exercitiu militar multinational organizat de Fortele Navale Romane pe teritoriul Romaniei in 2018

Exercitiul Spring Storm 2018 a avut loc intre 5 si 15 martie, iar secventele video de mai sus surprind actiunile de desant si lupta de la Capu Midia.Fortelor Navale Romane au participat cu fregata "Regele Ferdinand", corveta "Viceamiral Eugeniu Rosca", nava purtatoare de rachete "Pescarusul", monitorul 'Lascar Catargiu", vedeta blindata "Opanez", nava maritima pentru scafandri "Grigore Antipa", nava hidrografica "Alexandru Catuneanu", o companie de infanterie marina, un detasament de scafandri de lupta, remorcherul maritim "Viteazul" si doua remorchere de port.Fortele Aeriene Romane au participat cu doua aeronave Mig-21 Lancer, iar pentru secventele de evacuare medicala, acestea au asigurat un elicopter IAR-330 si o aeronava Spartan C-27 J. Fortele Terestre Romane au participat cu un pluton de infanterie de la Brigada 9 Mecanizata si Garda de Coasta este a fost reprezentata de o nava de patrulare.Alaturi de fortele romane au colaborat parteneri din Bulgaria, Franta, Georgia, S.U.A. si Ucraina. S.U.A. au participat cu nava de desant USS Oak Hill (LSD-51), o companie de infanterie marina si nava de suport USNS Carson City; Franta a fost reprezentata de fregata "Jean Bart" (D-615), iar Georgia, Bulgaria si Ucraina au participat cu ofiteri de stat major si cu cate o echipa specializata in lupta impotriva dispozitivelor explozive.Scenariul exercitiului a avut la baza elementele unei operatii de aparare colectiva, conform articolului 5 al Aliantei Nord Atlantice, iar cadrul tactic a presupus un raid amfibiu, desfasurat in conditiile unei amenintari hibride cu forte conventionale si paramilitare. Au fost puse in aplicare elemente tactice specifice luptei urbane, precum si proceduri standard de operare pentru anihilarea unei grupari militare ostile prin desantare.