G4media.ro: Comisia de la Venetia critica proiectul de lege al deputatului PSD Liviu Plesoianu impotriva ONG-urilor    

In ce priveste obligarea fundatiilor si asociatiior sa publice, la fiecare sase luni, in Monitorul Oficial, o declaratie detaliata de venituri si cheltuieli, Comisia de la Venetia apreciaza ca prevederea "va avea un efect de intimidare asupra societatii civile si intra in conflict cu principiul libertatii de asociere si cu dreptul la viata privata". Vezi documentul integral pe G4Media.ro Proiectul lui Plesoianu prevede ca daca declaratia de venituri si cheltuieli nu este depusa la timp, ONG-ul respectiv isi inceteaza "de indata" activitatea.Proiectul a fost adoptat tacit de catre Senat la finele anului trecut si a ajuns in dezbatere la Camera Deputatilor. La inceputul lunii februarie senatorul PSD, Serban Nicolae recunoastea ca reprezentantii Comisiei de la Venetia au venit la Bucuresti pentru legea initiata de el si de Liviu Plesoianu."In principal au vrut sa afle daca propunerea pe care o facem noi (privind ONG-urile - n.r.) este de natura sa aduca atingere vietii asociative din Romania, asociatiilor civile, daca restrictionam, daca stabilim interdictii, daca exista alta forma de presiune", a mai spus Serban Nicolae.