UPDATE Nicolas Sarkozy a fost retinut de politie / Fostul presedinte francez ar fi anchetat pentru banii primiti in campania electorala de la Libia lui Gaddafi 

Un fost ministru si aliat al lui Sarkozy, Brice Horterfeux, este si el interogat de politie marti dimineata in legatura cu afacerea libiana, a spus Reuters o alta sursa apropiata anchetei.In luna ianuarie, un om de afaceri francez suspectat ca a intermediat transferurile de bani de la Gaddafi catre campania electorala a lui Sarkozy a fost arestat in Marea Britanie, fiind apoi eliberat pe cautiune de o curte londoneza.Sarkozy a fost deja trimis in judecata intr-un alt dosar, privind finantarea campaniei electorale din 2012, cand nu a reusit sa fie reales si a pierdut in fata lui Francois Hollande.Retinerea sa pare a avea legatura cu un scandal ce isi are geneza in primavara lui 2013. Atunci, a fost emis mandat de interceptare telefonica fata de mai multi apropiati ai lui Nicolas Sarkozy , in cadrul unei anchete care viza acuzatii de finantare de catre Libia condusa de Muammar Gaddafi pentru campania prezidentiala victorioasa din 2007 a lui Sarkozy. In 2014, Sarkozy denunta o "instrumentalizare politica a justitiei" in dosarul in care este acuzat de coruptie si sustine ca nu a comis "niciodata" "un act contrar principiilor republicane sau statului de drept".