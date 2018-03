Curtea Constitutionala discuta marti sesizarea PNL si USR privind "superimunitatea" judecatorilor Curtii

"In principal, considerentele asupra neconstitutionalitatii modificarilor adoptate privesc instituirea unui regim de superimunitate atribuit membrilor Curtii Constitutionale, care se afla in afara cadrului constitutional actual", se arata in sesizare, potrivit Agerpres.Semnatarii sesizarii sustin ca aceasta lege a fost adoptata cu incalcarea mai multor dispozitii constitutionale, si anume, art. 124 alin. (1) si (2) din legea fundamentala, care prevad ca justitia se infaptuieste in numele legii si ca este unica, impartiala si egala pentru toti."Aceasta imunitate reglementata de legiuitorul ordinar pentru judecatorii Curtii Constitutionale este mai extinsa decat oricare dintre imunitatile si masurile de protectie stabilite de legiuitorul constituant pentru parlamentari, pentru presedintele Romaniei si pentru membrii Guvernului", se explica in sesizare.Potrivit semnatarilor, sub aspect teoretic, art. 66 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 47/1992, desi face posibila urmarirea penala si trimiterea in judecata, respectiv retinerea, arestarea sau perchezitionarea unui judecator al CCR, conditiile legale in care se pot realiza aceste acte procesuale sunt dificil de realizat si depind, pe de o parte, de vointa exclusiva a unei autoritati politice, Ministerul Justitiei, iar, pe de alta parte, de vointa autoritatii administrativ-jurisdictionale, plenul Curtii Constitutionale, aspecte care conduc la aprecierea ferma a imposibilitatii infaptuirii justitiei cu privire la toate faptele penale comise de un judecator al Curtii.In opinia PNL si USR, practic, infaptuirea justitiei nu mai depinde de judecator, ci de vointa exclusiva, pe de o parte, a ministrului justitiei de a da curs sesizarii procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, pe de alta parte, de vointa plenului Curtii de a incuviinta masura procesuala cu o majoritate calificata de doua treimi, cu atat mai greu de obtinut cu cat, in formularea actuala a legii, judecatorul vizat de cererea ministrului poate participa la vot.Conform parlamentarilor PNL si USR, legea incalca independenta judecatorilor constitutionali, principiul separatiei puterilor in stat, egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice si recomandari ale Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept.