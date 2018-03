Infotrafic: Circulatie ingreunata pe mai multe artere, dupa deraparea unor TIR-uri pe zapada; traficul se desfasoara in conditii de iarna in intreaga tara

Potrivit Infotrafic, primul accident a avut loc in judetul Caras-Severin, pe DN 57 B, la kilometrul 39, in apropierea localitatii Bozovici, iar al doilea pe DN 6, la kilometrul 426, intre localitatile Teregova si Armenis."In niciunul dintre cele doua evenimente nu au rezultat victime si se estimeaza reluarea circulatiei in conditii normale in jurul orei 10:00", anunta Infotrafic.Cele doua tiruri au derapat ca urmare a neadaptarii vitezei la conditiile de drum, pe un carosabil acoperit cu zapada.De asemenea, din aceeasi cauza, s-a produs un eveniment similar pe DN 7, in apropierea localitatii Talmaciu, judetul Sibiu, in care un tir a derapat intr-o curba la kilometrul 253, pe sensul de mers Sibiu - Ramnicu Valcea.Totodata, pe Centura Bucuresti, in localitatea Pantelimon, a avut loc un accident rutier, in care un autoturism care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, pe un carosabil acoperit cu un strat subtire de zapada, a derapat si a intrat intr-o duba care circula regulamentar."In urma impactului au rezultat 2 persoane ranite. In acest moment traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, in vederea acordarii de ingrijiri medicale victimelor si efectuarii cercetarii locului faptei", mai anunta Infotrafic.Potrivit sursei citate, nu exista drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile, insa se circula in conditii de iarna in aproape toata tara, cu precadere in jumatatea de sud a tarii, aflata sub incidenta unui cod galben de ninsori, precipitatii mixte, vant si polei."Recomandam conducatorilor auto sa nu plece la drum daca nu au autovehiculele echipate cu anvelopele de iarna, sa circule cu viteza foarte redusa, sa nu bruscheze comenzile masinii, sa utilizeze in special frana de motor, sa nu efectueze depasiri riscante, sa mareasca distanta de siguranta dintre autovehicule si sa adopte continuu o conduita preventiva la volan", precizeaza Infotrafic.In continuare, din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile, se circula ingreunat in: judetul Bacau, pe DN 12 B, la iesirea din localitatea Targu Ocna catre Slanic Moldova, in judetul Buzau, pe DN 10 Buzau - Brasov, in localitatea Magura, la kilometrul 26+800 de metri, in judetul Valcea, pe DN 64, in localitatea Baile Olanesti, la kilometrul 134 si pe mai multe drumuri judetene din Alba, Brasov, Buzau, Covasna, Galati, Harghita si Vrancea.Din cauza vantului puternic, incepand din aceasta dimineata, de la ora 05:00, a fost inchisa bara Sulina.